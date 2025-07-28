轟林右昌請辭只是背鍋　藍議員質疑：怎麼看都像抽身去選新北市長

▲林右昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗，民進黨內部檢討聲浪不斷，秘書長林右昌今（28日）宣布，由他承擔一切責任，昨日已當面向賴清德主席請辭。對此，國民黨新北市議員江怡臻表示，林右昌請辭背鍋，真正該負責的總統賴清德、總召柯建銘、曹興誠躲去哪了？她質疑，林右昌這次請辭是為大惡罷失敗負責？還是已經規劃繼續幫自己鋪路選新北？怎麼看都像順便抽身去選市長，連道歉都還在算計。

江怡臻表示，自己真的要講一句實話，這次「全台大惡罷」的失敗，不是只有林右昌一個人的事，更不是一句請辭就能交代得了的。

江怡臻表示，林右昌請辭說的輕巧，但大家都知道，林右昌根本不是主導者，真正發動這場撕裂台灣、亂鬥民意的，是誰？是「賴清德總統主導節奏、下令動員，整個黨機器全面開火」、是「柯建銘總召出來扛旗號召，把國會議事當戰場」、是「曹興誠金主出錢出力、不斷挑撥對立，用金錢影響政治」。

結果呢？江怡臻批評，戰犯不見了，替死鬼出來鞠躬下台，這是在演哪一齣？民進黨說這是「公民運動」，那林右昌幹嘛要請辭？既然是公民自己發起，結果你秘書長來負責，這不是自打臉？

江怡臻質疑，今天林右昌還特別強調昨天就向賴清德當面請辭了，這次請辭是為這次大惡罷失敗負責？還是已經規劃請辭後，要繼續幫自己鋪路選新北？怎麼看都像是在順水推舟、順便抽身去選市長，連道歉都還在算計。

最後，江怡臻強調，大家要的是一個願意扛責任、有肩膀的執政黨，不是推來推去、演戲給人民看的政治騙局。

▼江怡臻質疑林右昌請辭目的。（圖／翻攝自Facebook／江怡臻）