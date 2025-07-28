「屋頂還沒蓋上」雨彈狂炸！嘉義災情嚴重　他嘆：屋漏偏逢連夜雨

▲網友上午9時30分貼出照片。（圖／網友黃小妞授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

受低壓帶及西南風影響，中央氣象署下午2時啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」。其實從昨晚開始，部分地區就陸續傳出災情，民眾也在網路上貼出照片或影片，其中就有網友透露，有很多人屋頂都還沒蓋上，沒想到又下雨了，可說是「屋漏偏逢連夜雨」。

嘉義災情嚴重，早上有網友在Threads表示，他一早去AP7上班「就給我大驚喜」，原來是嘉義台積電正在興建，但工務所外頭因豪雨狂炸而慘淹一片。而後他進入室內，地上更是滿滿黃泥水，水的高度差不多到他的腳踝。

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▲地上滿滿黃泥水。（圖／cheng.___27提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

還有人在嘉義的網友在Threads上表示，沒想到他結束休假、回公司上班，就見水已淹到膝蓋，大門口變成小河。

▲▼網友10時8分貼出照片。（圖／網友@do__0520授權引用）

也有網友在臉書社團「朴子民意觀察站」上貼出照片，她將捲尺插進水中，以表示水已經淹了多高。她也說，這是太保國小早上的狀況，「前面戶政、國小看新聞也是如此」。

臉書社團「東石之美」的管理員也發文透露，有很多人屋頂都還沒有蓋上，結果卻天天下這種雨，真的就是所謂的「屋漏偏逢連夜雨」。

▲深夜12時3分狀況，網友直呼「屋漏偏逢連夜雨」。（圖／臉書社團「東石之美」管理員余仁傑授權引用）

根據未來24小時定量降水預報，中央氣象署預報員朱美霖表示，今天下午2時到明天下午2時，高雄、屏東有顯著雨勢，台南累積雨量預估為200至300毫米，高屏地區為250至400毫米，嘉義以南、台東山區及恆春半島為150至200毫米，其他地區也有局部大雨。