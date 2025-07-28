　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預言大罷免大失敗「賴清德下一步」　謝龍介：1狀況讓他怕了

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

726首波大罷免大失敗，民進黨檢討聲浪不斷，更有支持者憂心衝擊2026縣市長選舉。對此，國民黨立委謝龍介27日分析「賴清德下一步」認為，賴清德現在尋求逆轉乾坤，透過大罷免、2026縣市長提名鞏固兵馬，重點就是要迎戰2028總統大選連任。他強調，因為「賴清德從2024的投票，他怕了，民進黨有一波人，沒有支持他」。

謝龍介於節目《林佩潔報新聞》受訪表示，未來朝野要很和諧談判只能說很難，但不是沒有招，都是在賴清德一念之間，賴現在整個布局都是在為2028總統大選，現在2026縣市長提名也是為了2028，所以為什麼連黨內都殺。

謝龍介表示，賴清德一路從政以來就知道砍黑金會得到人民掌聲，所以對民進黨內部的砍鄭文燦、林岱樺、林宜瑾，他都殺，因為賴清德認為只要砍一些黑金，向人民證明「你看我連民進黨的人都辦了」，但謝龍介也質疑「可是為什麼，太陽能光電不積極辦？有一些賴清德在台南很了解的某一些案子，如果多辦幾個，也許會逆轉」。

謝龍介認為，所以賴清德現在尋求逆轉乾坤，整個布局就是為了2028總統大選能拿到50.1％，賴清德現在知道不會再有三腳督了，因此設定「朝野對決」，必須要籌得50.1％的選票，賴清德也了解到民進黨內部也有派系準備要挑戰，所以必須要整個權力集中、全部掌控，包括2026縣市長的提名。

謝龍介指出，為什麼賴清德要用自己人？就是萬一賴清德讓他們在台北市選，投完2026縣市長選舉以後，13個月就要投總統大選，縱然敗選，還是可以幫賴清德在台北市操盤，所以不論勝敗，賴清德只要這些是「他的人」才能相信，因為「賴清德從2024的投票，他怕了，民進黨有一撥人，沒有支持他」。

謝龍介直言，因此賴清德一直在尋求答案，為什麼只拿到40％？就是因為民進黨「這些人」、某某人、某某人，沒有支持，所以才會見面就拿這些人開刀，更要讓對方沒有機會挑戰，所以現在民進黨內部敢挑戰賴清德的，恐怕沒有人了。

最後，謝龍介強調，賴清德透過大罷免、2026縣市長提名鞏固兵馬，重點就是要迎戰2028總統大選連任，但是千算萬算、般般計較，最後也會般般輸。

▼國民黨立委謝龍介。（圖／記者林敬旻攝）

▲林德福反罷免造勢，國民黨立委謝龍介。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
449 2 3354 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／氣象署宣布14:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」
10點9分才宣布後壁停班課　黃偉哲臉書被灌爆
台積電AP7廠「泥水慘淹一片」！　員工捲褲泡水中
不只嘉義！粉專「點名2縣市」有劇烈雨勢：做好準備
大罷免大失敗「賴清德下一步」　謝龍介預言：1狀況讓他怕了
女星玩股票慘賠1200萬　老公崩潰「妳把家毀了」
王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連
「半台車泡水裡」到公司才知停班！當地人怒：縣府剛睡醒？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲嘉南炸雨彈！卓榮泰下令政委陳金德南下視察　2高官盯災情整備

曹興誠放下823　徐巧芯諷「早說要小心他」：還信開戰他會留台灣？

預言大罷免大失敗「賴清德下一步」　謝龍介：1狀況讓他怕了

點名柯建銘以少勝多選擇愚蠢戰略　 林濁水：不敢檢討怎能記取教訓

漢光實兵共8起車禍　顧立雄：要利用這樣意外事故策進國軍訓練

林右昌＋6內閣官員被點名下台　她怒轟：組聯合政府根本毒藥

傳賴清德出訪完將行內閣改組　顧立雄：我在國防部裡沒辦法回答

意外挺過大罷免　朱立倫10月交棒與否全看一人決定

大罷免投票前全黨救一人　王金平急叩侯友宜出手

大罷免大失敗4大關鍵因素！　陳時奮：賴清德恐成「虛位元首」

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【啊~~】水牛寶寶奇葩叫聲讓人忍不住跟著學XD

【冰塊的絕命終結站？】冰塊版溜滑梯！　網友想搭看到結局秒放棄

台中大樓水塔驚見男屍！吊掛遺體畫面曝　住戶急討論水質

【超萌表情包】多慧被粉絲慶生！見蛋糕燒太慢還打哈欠XD

雲嘉南炸雨彈！卓榮泰下令政委陳金德南下視察　2高官盯災情整備

曹興誠放下823　徐巧芯諷「早說要小心他」：還信開戰他會留台灣？

預言大罷免大失敗「賴清德下一步」　謝龍介：1狀況讓他怕了

點名柯建銘以少勝多選擇愚蠢戰略　 林濁水：不敢檢討怎能記取教訓

漢光實兵共8起車禍　顧立雄：要利用這樣意外事故策進國軍訓練

林右昌＋6內閣官員被點名下台　她怒轟：組聯合政府根本毒藥

傳賴清德出訪完將行內閣改組　顧立雄：我在國防部裡沒辦法回答

意外挺過大罷免　朱立倫10月交棒與否全看一人決定

大罷免投票前全黨救一人　王金平急叩侯友宜出手

大罷免大失敗4大關鍵因素！　陳時奮：賴清德恐成「虛位元首」

李宇柔兒罹罕病「醫生做實驗瞞病情」！苦撐15年驟逝　一發作四肢反折

男在機艙高喊「身上有炸彈」　英勇乘客包圍制伏飛機緊急降落

玩家抗爭成功！微軟妥協宣布《天外世界2》降低售價「80美」　

快訊／北海道規模5.3地震！最大震度4　未發海嘯警報

暖心畫面曝！苗栗台6線土石崩落 騎士互抬機車踩爛泥趕上班

高捷會高捷！悍將「野球搜查線」　黑幫教父降臨開球

快訊／氣象署宣布14:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

雨用倒的！雲林水林鄉「6小時雨量300毫米」　沿海區住家淹水無奈

知名伴手禮出包！「新竹福源花生醬」黃麴毒素超標

快訊／三峽紫微天后宮「公廁火警」！警消撲滅發現一具男焦屍

【迷路蛇寶】鹿港驚見「蛇界香奈兒」　身價破萬離家出走待認領

政治熱門新聞

「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

大罷免大失敗4大關鍵因素！　陳時奮：賴清德恐成「虛位元首」

林右昌＋6內閣官員被點名下台　她怒轟：組聯合政府根本毒藥

大罷免重挫！　賴清德醞釀8月內閣改組

綠白有望和解？陳昭姿列3條件重建關係

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

大罷免投票前全黨救一人　王金平急叩侯友宜出手

曹興誠823不玩了！黃揚明諷：大罷免大放鳥

大罷免沒一席成功！徐重仁盼別再分裂

即／沈伯洋凌晨發聲了！

42輛M1A2T戰車抵台　凌晨轉運新竹裝訓部

從0：31逆轉24：0　國民黨反罷大成功關鍵

曹興誠勸放下823罷免　黃捷回應了

更多熱門

相關新聞

點名柯建銘以少勝多選擇愚蠢戰略　 林濁水：不敢檢討怎能記取教訓

點名柯建銘以少勝多選擇愚蠢戰略　 林濁水：不敢檢討怎能記取教訓

726大罷免落幕，最終25件罷免案全數失敗，民進黨內部檢討聲浪不斷。對此，前立委林濁水今（28日）表示，一開始選擇精準罷免還是全部「消滅」爭了好一段時間，「支持前者的遠多於後者，結果柯總召以少勝多」。他直言，戰略既定，全罷變零罷的命運已定，可嘆的是愚蠢戰略為什麼能以少勝多？這一點不敢檢討，民進黨怎可能從失敗中記取教訓？

林右昌＋6內閣官員被點名下台　她怒轟：組聯合政府根本毒藥

林右昌＋6內閣官員被點名下台　她怒轟：組聯合政府根本毒藥

傳賴清德出訪完將行內閣改組　顧立雄：我在國防部裡沒辦法回答

傳賴清德出訪完將行內閣改組　顧立雄：我在國防部裡沒辦法回答

大罷免大失敗4大關鍵因素！　陳時奮：賴清德恐成「虛位元首」

大罷免大失敗4大關鍵因素！　陳時奮：賴清德恐成「虛位元首」

點名2人！　邱毅：只有藍白合才能打敗賴清德

點名2人！　邱毅：只有藍白合才能打敗賴清德

關鍵字：

大罷免賴清德國民黨民進黨謝龍介

讀者迴響

熱門新聞

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

具俊曄烈陽下守候大S

「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

快訊／大雷雨狂炸　嘉義縣今緊急宣布停班課

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

快訊／8級強風來了　10縣市豪大雨特報

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開

泫雅突PO裸照！「上身全脫光」大尺度照瘋傳

竹節草上演「大復活」成颱　2021年盧碧也曾重生釀災

竹節草復活夾擊台灣　紫爆豪雨才要開始

黃偉哲點名YTR指責清潔隊！她反擊

罷免失敗關店！老闆娘落淚離開花蓮

即／大雷雨+強風國家警報！15縣市升豪大雨

嘉義民宅大火1人送醫　屋內仍有人受困

更多

最夯影音

更多

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面