預言大罷免大失敗「賴清德下一步」　謝龍介：1狀況讓他怕了

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

726首波大罷免大失敗，民進黨檢討聲浪不斷，更有支持者憂心衝擊2026縣市長選舉。對此，國民黨立委謝龍介27日分析「賴清德下一步」認為，賴清德現在尋求逆轉乾坤，透過大罷免、2026縣市長提名鞏固兵馬，重點就是要迎戰2028總統大選連任。他強調，因為「賴清德從2024的投票，他怕了，民進黨有一波人，沒有支持他」。

謝龍介於節目《林佩潔報新聞》受訪表示，未來朝野要很和諧談判只能說很難，但不是沒有招，都是在賴清德一念之間，賴現在整個布局都是在為2028總統大選，現在2026縣市長提名也是為了2028，所以為什麼連黨內都殺。

謝龍介表示，賴清德一路從政以來就知道砍黑金會得到人民掌聲，所以對民進黨內部的砍鄭文燦、林岱樺、林宜瑾，他都殺，因為賴清德認為只要砍一些黑金，向人民證明「你看我連民進黨的人都辦了」，但謝龍介也質疑「可是為什麼，太陽能光電不積極辦？有一些賴清德在台南很了解的某一些案子，如果多辦幾個，也許會逆轉」。

謝龍介認為，所以賴清德現在尋求逆轉乾坤，整個布局就是為了2028總統大選能拿到50.1％，賴清德現在知道不會再有三腳督了，因此設定「朝野對決」，必須要籌得50.1％的選票，賴清德也了解到民進黨內部也有派系準備要挑戰，所以必須要整個權力集中、全部掌控，包括2026縣市長的提名。

謝龍介指出，為什麼賴清德要用自己人？就是萬一賴清德讓他們在台北市選，投完2026縣市長選舉以後，13個月就要投總統大選，縱然敗選，還是可以幫賴清德在台北市操盤，所以不論勝敗，賴清德只要這些是「他的人」才能相信，因為「賴清德從2024的投票，他怕了，民進黨有一撥人，沒有支持他」。

謝龍介直言，因此賴清德一直在尋求答案，為什麼只拿到40％？就是因為民進黨「這些人」、某某人、某某人，沒有支持，所以才會見面就拿這些人開刀，更要讓對方沒有機會挑戰，所以現在民進黨內部敢挑戰賴清德的，恐怕沒有人了。

最後，謝龍介強調，賴清德透過大罷免、2026縣市長提名鞏固兵馬，重點就是要迎戰2028總統大選連任，但是千算萬算、般般計較，最後也會般般輸。

▼國民黨立委謝龍介。（圖／記者林敬旻攝）