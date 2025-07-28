小草助攻反罷免　藍白結盟升級成綠最大惡夢

▲藍白聯手反罷告捷，黃國昌喊話賴清德道歉、卓內閣解散，並點名民進黨團總召柯建銘應知所進退。（鏡報董孟航）



圖文／鏡週刊

在野聯手反罷大勝利，成功保住24席藍委加一席新竹市長，預告未來國會及地方選舉「藍白合」的態勢。本刊調查，白營即便柯文哲、高虹安二要角涉貪，但政黨支持度仍維持至少12％，挺柯小草支持者在罷免投票繼續發揮左右選情的影響力。經此罷免一役，藍白結盟的形式已從國會空戰升級至選舉陸戰，衝擊綠營未來選戰布局。

「台灣人民的聲音清楚而宏亮：請賴清德政府尊重多數民意、好好認真做事，立刻停止造謠抹黑、散布仇恨、製造恐慌，人民需要的是做實事的政府，人民不需要一個專搞鬥爭的執政黨。」第一階段罷免投票揭曉，全國共24席藍委加上新竹市長高虹安，統統安全下莊，在野黨全壘打守住所有席次，民眾黨主席黃國昌開票夜對總統賴清德喊話，要他立即出面向全體人民道歉，並要卓榮泰內閣立即解散下台、全面改組，更點名民進黨立院黨團總召柯建銘，指他「在大惡罷中扮演關鍵角色，應知所進退。」

▲藍白結盟的形式，已從國會議題空戰升級至選舉陸戰，恐成綠營未來最大惡夢。（鏡報鄒保祥）

在野二黨聯手反罷免，投票前一夜，藍白同場造勢聲勢浩大，反罷大獲全勝，藍白結盟形式已從立院議題空戰，升級到選舉陸戰，無疑預告了未來國會攻防及明年底縣市長選舉將繼續「藍白合」的基調。

這次藍委反罷大成功，不少藍、白陣營人士不諱言，挺柯小草現身投票絕對是因素之一，投票結果也讓民眾黨將持續在政壇扮演左右藍綠的關鍵少數力量。

本刊調查，民眾黨觀察民調發現，即便柯文哲涉入京華城案遭羈押，黨的支持度雖不如過去高峰期18％，但仍維持至少12％甚至15％，一名白營人士分析，「柯被打得那麼慘，該跑的早就跑了，剩下來的就是死忠的鐵白支持者！」這也是許多遭罷免的藍委，在最後反罷造勢頻打「柯文哲牌」的主因，即白營以年輕人為主力的挺柯小草支持者，恰好能補足藍營政治人物向來所缺乏的青年選票。

▲藍白人士認為，反罷大勝利，挺柯小草支持者的助攻是關鍵之一。（鏡報林煒凱）

例如在罷免投票倒數3天之際，北市藍委徐巧芯便秀出柯妻陳佩琪訊息：「巧芯，柯主席一直很欣賞妳，要加油！」到了投票日當天，同屬北市藍委的羅智強也陪同陳佩琪現身投票所，並主動向媒體發布訊息。

一向與柯營友好的前國民黨立委蔡正元認為，因柯文哲持續遭羈押，激怒小草，民眾黨小草以年輕族群居多，他們轉而力挺被罷藍委，剛好補上國民黨欠缺「年輕支持者」的缺陷，藍白合的結果就催出了反罷票。

事實上，民眾黨自柯文哲因京華城涉弊遭起訴後，交棒給從時代力量跳槽的黃國昌，綠營原本不太看好後勢，原因正是黃的政治魅力、政壇人和甚至媒體關係皆不如柯，黃接任主席後，先是率全黨對柯的司法案定調「司法迫害」，連原本對柯案持保守態度的藍營，初期不少人還在政論節目對柯酸言酸語，但隨著罷免議題熱度加溫，最後也紛紛跟進聲援柯，加上藍白在立法院舉凡國會改革等法案的合作默契，綠營又將白營打成「小藍」，種種主客觀因素讓二陣營愈走愈近，結盟愈深。

▲白營救柯主打「司法追殺在野黨」，這次成為反罷的主旋律之一。圖為羅智強7月26日陪陳佩琪投票。

本刊調查，綠營及罷團發動全台大罷免後，原本勢如破竹，相較於在野罷免綠委掛零，罷團成功跨過31名藍委及新竹市長高虹安的連署門檻陸續成案，原本沒有太多施力點的民眾黨，罷免中後期開始決定繞過對個別立委適任與否，由黃國昌拍板將罷免案定調成對賴清德政府的不信任投票，自此開始，白營便有了對罷免案的發言權。

在藍白同聲反罷的過程中，藍營又有多人因捲入「死亡連署」等司法案遭起訴，與白營上下救柯、控訴司法不公的基調不謀而合，一名民眾黨人士直言：「綠營把黑手伸入司法迫害藍白的印象，間接也讓我們的支持者更同情藍營，而決定一起全力反制綠營的大罷免，號召小草上街對賴清德投下不信任票！」罷免造勢後期，白營不僅接手主辦反罷造勢活動，「執政黨利用司法打壓在野黨」更成為藍白反罷的主打議題之一，「在在證明藍營反罷想勝利，少不了白營的小草力量」。

一名綠營資深幕僚坦言，原本以為高虹安、柯文哲捲入涉貪案後，會重挫白營的基層實力，但這次罷免結果可知，「去年大選『藍白大於綠』的結構顯然沒變」，一旦藍白未來的合作從國會擴及到地方、乃至於總統大選，將是民進黨未來3年的最大惡夢。



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