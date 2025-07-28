大罷免重挫！　賴清德醞釀8月內閣改組

▲賴政府將在8月迎來首度內閣改組。左為總統賴清德，右為行政院長卓榮泰。



圖文／鏡週刊

大罷免首波投票結束，許多因罷免而延宕的政治議題將陸續展開。本刊調查，總統賴清德8月上旬出訪友邦返國後，將展開首次內閣與府黨人事調整。外界將大罷免失利歸因於基本盤動員失敗，綠營內部則認為，這反映了罷免戰術執行及執政大戰略都出問題，府院黨在罷免戰術操作上進退失據，執政後的戰略方向亦有待調整，縱使總統賴清德的施政滿意度仍維持在4成，這次投票已顯露出平靜水面下的暗潮洶湧。一黨內人士坦言「黨內確實該有反省的態度出來」，面臨如此挫敗，竟連「敗選」2字都成了不能說的祕密，顯非負責任的態度。

▲大罷免首波投票結果讓支持者心碎。（鏡報鄒保祥）

決策人士直言，賴清德將在8月上旬展開南美洲的友邦訪問行程，返台後可望啟動內閣改組及府黨人事異動，其中黨祕書長林右昌因有意投入2026縣市長初選，原本最遲就會年底前辭去黨職，但大罷免失利，黨內要角不諱言，儘管開票夜林右昌未第一時間請辭，「但林一定會下台，只是早或晚。」

▲民進黨祕書長林右昌（右）、立院黨團幹事長吳思瑤（左）在726晚上舉行記者會回應罷免結果。

大罷免遭遇挫敗，但因時值台美洽談關稅的最後階段，有綠營高層主張，先讓內閣團隊專心對外談判，短時間內不會有大幅改組的可能性，但不排除小幅更動，以回應民意；此外，因8月仍有第2回合罷免再戰，即便黨內外要求院、黨改組壓力大，有人也向層峰建議，應先協助罷團打完仗之後，再思考府院黨是否一起調整。

▲內閣改組第一階段，可能在8月進行人事調整。

本刊進一步掌握，層峰早在罷免投票前就曾思考過內閣改組的時機，剛好配合立法院會期到8月底休會，屆時台美關稅談判塵埃落定、第二波罷免結束後，再行通盤調整，其中被點名的閣揆熱門人選包括府祕書長潘孟安及外交部長林佳龍。黨內要角說，潘孟安有立委、縣長歷練，又深獲賴信任，加上明年又要地方選舉，有很高機會獲賴青睞；至於林佳龍，同樣歷練完整，甚至他所屬的正國會過去與白營的柯文哲互動不差，若朝小野大局勢不變，他也是合適人選。



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