「抗中保台神主牌」為何失效？鄉民點出關鍵：被看破手腳

▲民進黨「抗中保台」神主牌9年來首次失效。

圖文／鏡週刊

726大罷免24席藍委及新竹市長高虹安共25案全軍覆沒，看到罷免結果一面倒，鄉民好奇在PTT問卦「為何抗中保台神主牌，9年來第一次失效了？」話題在八卦板掀起熱議，多數網友都認為，民進黨每當遭受質疑，就賣芒果乾（亡國感）情勒國人，如今黨內爆出共諜，抗中保台喊最大聲的又被發現賺紅錢，雙標太明顯被多數選民識破。

原PO開票當晚在八卦板問卦，不解民進黨的抗中保台神主牌，從2016年至今已經用了9年，明明之前都很好用，民眾也都很埋單、深怕自己變下一個香港，且這次投票前中共又一波軍艦包圍助攻，想不到居然一點效果也沒有。「為何抗中保台神主牌9年來第一次失效了呀？有八卦嗎？」

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▲罷免全軍覆沒，話題在PTT引起熱議。（鏡週刊提供）

許多網友認為，抗中保台神主牌說穿了，就是被民進黨玩爛而已。有人語重心長表示，自己也曾是信奉抗中保台的一員，可民進黨執政後，凡遇到任何問題都拿抗中保台當擋箭牌，疫苗口罩為什麼不夠？資料為什麼要封存30年？台電為什麼要買貴死人的綠電買到虧損？問就是一句「抗中保台」，對政府有任何質疑，都搞成是在質疑抗中保台，「神主牌就是鋼鑄的也耐不住這樣操的吧！」

偏偏高舉抗中保台大旗的民進黨，內部爆出共諜，加上自己立委家族被證實在賺對岸經商，網友們直言被看破手腳完全不意外，「真的，這根本把人當白痴騙的回答」、「萬靈丹用到有抗藥性了」、「問就是抗中保台 再問就是中共同路人」、「執政沒成績 整天強喂你吃芒果乾」、「自己賺紅錢 然後要大家抗中保台」、「整天用阿共那套撕裂台灣」、「我支持抗中保台 但民進黨做了什麼抗中？」



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