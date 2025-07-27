雪糕吃到一坨「黑色毛髮惡臭物」！她一聞秒乾嘔、男友慘烙賽

▲吃雪糕驚見黑色臭味毛球狀異物，網友猜測可能是蟲體殘骸，引發網友恐慌。（翻攝自Threads @yjuy.0410_）

圖文／鏡週刊

吃個冰竟吃出「黑色長毛怪」？有網友在Threads發文驚爆，自己和男友近日買了某知名品牌的巧克力雪糕，結果咬下去竟發現裡頭有一坨「咬不斷、超臭」的黑色異物，看起來像是毛髮結成的一團。

更噁心的是，用水一沖之後異物竟然「變綠還冒出細毛」，嚇得她懷疑是不是蟲體，男友事後也拉肚子，讓她崩潰直呼：「真的不是Oreo，也不是巧克力的味道。」

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原PO在文中描述，自己吃到一半感覺不對勁，嘴裡竟出現咬不斷的東西，吐出來一看居然是一團黑黑的物體，散發著惡臭：「拿出來之後聞到一股很噁心的臭味然後分解他⋯看到了一堆的毛髮⋯」

原PO男友進一步分解該異物，用水沖後竟「變綠」，還出現一堆像毛髮的細絲，形狀像是昆蟲殘骸，瞬間嚇壞。

這位女網友表示，事後男友也開始腹瀉，甚至開始上網查「蒼蠅是什麼味道」，懷疑那坨異物就是蒼蠅屍體。

貼文一曝光，照片立刻引發震撼，留言區秒炸：「我前幾天買的有頭髮在裡面」、「昨晚才吃這個冰 而且我現在也烙賽==不要嚇我喔大數據」、「感覺是進口老鼠屎⋯」「天啊這支很好吃欸????????????以後絕對不買了」、「這個我覺得超好吃的說????」

對於消費者反映在雪糕中發現異物，據《TVBS新聞網》報導，品牌業者回應表示，收到通報後已立即啟動內部處理程序，並交由客服團隊接手處理，將主動與消費者聯繫了解情況，並持續提供後續處理進度。

業者同時也強調，「我們非常重視消費者的體驗，並對此事件造成不便深感抱歉，將會儘速釐清狀況並妥善處理」。



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