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在台灣就能學到全球最法國廚藝！高餐藍帶10年有成　打造創新永續蔬食廚藝基地

▲▼高餐藍帶,蔬食永續,十週年。（圖／取自影片）

▲今年藍帶廚藝學院迎來130週年校慶，設於台灣的高餐藍帶廚藝學院也同步歡慶深耕台灣的十週年。（圖／取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

熱騰騰的料理從廚房端上桌，從備料、切菜、烹調到擺盤，過程不只是展現廚藝，更呈現出發自內心的暖意，即使AI科技已經可以創作繪圖、快速數據分析，甚至撰寫報告，但是滿足口腹之慾還是只有料理才能辦到，藍帶廚藝學院（Le Cordon Bleu）堅信，料理是能夠跨越語言、文化、科技界線，拉近人與人之間距離的重要媒介，今年，藍帶廚藝學院迎來了其傲人的130週年校慶，而設於台灣的高餐藍帶廚藝學院也同步歡慶了其深耕台灣的十週年，這兩個重要的里程碑也象徵著餐飲教育將走向創新未來！

▲▼高餐藍帶,蔬食永續,十週年。（圖／取自影片）

▲藍帶廚藝學院是無數廚藝愛好者心中的夢想殿堂。

提到世界頂尖的廚藝學校，許多人第一個想到的就是「藍帶廚藝學院」（Le Cordon Bleu），它不只是無數廚藝愛好者心中的夢想殿堂，更是全球頂尖主廚出身的搖籃，擁有130年歷史的藍帶廚藝學院，始終以傳承與創新並進為使命，不斷推進料理教育的深度與廣度。近年來，藍帶廚藝學院更強化教學系統，期望讓每位學生不僅學得專業廚藝，也能掌握規劃人生與職涯的能力，課程融合法式料理與甜點文化精髓，搭配系統化訓練，讓即使是零經驗的新手也能在短時間內掌握技術，這正是藍帶難以被複製的核心價值。

▲▼高餐藍帶,蔬食永續,十週年。（圖／取自影片）

▲藍帶廚藝學院課程融合法式料理與甜點文化精髓，搭配系統化訓練，使是零經驗的新手也能在短時間內掌握技術。

▲▼高餐藍帶,蔬食永續,十週年。（圖／取自影片）

▲高雄的「藍帶廚藝學院」在「永續餐飲」議題上展現強烈企圖心。

為了將百年料理教育的精神推廣至世界各地，藍帶廚藝學院（Le Cordon Bleu）在全球多國設立分校，結合法式料理傳統與當地文化，培育符合時代需求的料理人才，其中設立於高雄的「藍帶廚藝學院」，近年更在「永續餐飲」議題上展現強烈企圖心，配合全球蔬食風潮與綠色飲食趨勢，高餐藍帶積極調整課程內容，推出多樣「蔬食料理」課程，透過強調在地食材應用、結合食品營養學研究，帶領學生從產地到餐桌思考料理價值，打造更具永續理念的專業餐飲訓練模式。

▲▼高餐藍帶,蔬食永續,十週年。（圖／取自影片）

▲強調在地食材應用、結合食品營養學研究，帶領學生從產地到餐桌思考料理價值。

▲▼高餐藍帶,蔬食永續,十週年。（圖／取自影片）

▲藍帶廚藝學院提供橫跨料理、甜點與餐飲管理的多元課程。

深耕台灣十年來，高雄的「藍帶廚藝學院」已成功培育出眾多專業餐飲人才，提供橫跨料理、甜點與餐飲管理的多元課程，成為許多學子進軍國際餐飲舞台的重要起點。從早期知名度尚低，到如今成為台灣餐飲業界公認的指標學府，高餐藍帶始終與時俱進、積極創新，致力於打造兼具傳統與前瞻性的學習環境，許多畢業學員在業界表現亮眼，展現出不懼艱難、具備高度適應力與文化包容力的特質，也讓國際師資團隊印象深刻，相較西方學生，台灣學員展現出更高的堅韌度與學習熱情，這些獨特的態度與價值觀，正是他們能在競爭激烈的餐飲產業中脫穎而出的關鍵。

▲▼高餐藍帶,蔬食永續,十週年。（圖／取自影片）

▲現任台北西華飯店行政主廚的藍帶校友孫榮，在餐廳界發光發熱。

▲▼高餐藍帶,蔬食永續,十週年。（圖／取自影片）

▲藍帶校友孫榮同時經營超過30萬訂閱者的YouTube頻道，並創立個人品牌「Kai心食談」。

藍帶學院走過百年歷史，遍布全球的校區至今已培育出無數餐飲業界的專業人才，從米其林餐廳到人氣品牌主廚，不少校友在各自領域發光發熱。現任台北西華飯店行政主廚的藍帶校友孫榮，就是其中代表性人物之一，除了在五星級飯店掌廚，他同時經營超過30萬訂閱者的YouTube頻道，並創立個人品牌「Kai心食談」，透過社群平台推廣料理美學，回憶起在澳洲藍帶的求學經驗，他特別提到一堂模擬飯店經營的課程，學生分組進行虛擬競賽，從營運策略到創意發想全面實戰操演，不只磨練團隊合作，也培養臨場應變的能力，他直言，藍帶課程紮實又具系統性，為他的職涯奠定關鍵基礎，「有了藍帶的背景，走到哪裡都有機會開展新局。」

▲▼高餐藍帶,蔬食永續,十週年。（圖／取自影片）

▲亞洲餐飲人才輩出、競爭激烈。

亞洲餐飲人才輩出、競爭激烈，藍帶廚藝學院與高雄餐旅大學合作設立的「高餐藍帶廚藝學院」，成為亞洲的重要據點之一，肩負推廣正統法式廚藝與餐飲教育的重任，面對AI時代的挑戰與轉型，藍帶廚藝學院也期待更多對料理懷抱熱情的學子與職人，加入這所全球規模最大的廚藝學府，從經典技法中鍛鍊實力，在人味與創意交織的料理世界裡，開拓出屬於自己的獨特道路。

▲▼高餐藍帶,蔬食永續,十週年。（圖／取自影片）

▲藍帶廚藝學院期待更多對料理懷抱熱情的學子與職人，加入這所全球規模最大的廚藝學府。

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