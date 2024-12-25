十年里程！逗點集團十週年慶　用善點亮人心

▲逗點集團迎來十週年里程碑，推出以感恩為主題的年度慶祝活動。

圖、文／逗點提供

逗點集團迎來十週年里程碑，從「創新教育」、「藝術經紀」和「健康生活」三個核心面向出發，集結過去十年的努力與成果，推出以感恩為主題的年度慶祝活動，並以十週年特展作為開端，邀請各界共同見證這段非凡的旅程。逗點集團執行長徐暘智表示：「走完展覽，就像看完逗點十年的精彩旅程。我們希望透過這次展覽，讓所有參與者感受到『有逗點在真好』、『有你在，真好』，因為彼此的陪伴，這十年的歲月更豐富、更加有溫度。」

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從教育出發、整合藝術、健康三大核心概念，串聯十年成長的精彩故事

此次十週年活動以「有你在，真好」為主軸，全面展現逗點集團從創新教育的扎根，到藝術文化的推廣，以及健康生活圈的建立與成果。

展覽呈現了逗點集團多個品牌的精彩成果，總共規劃了三個展區

創新教育展區：從教育啟程，培養未來人才

創新教育展區集結六大教育品牌，展示教育的多維可能，從創新課程、科學實驗到個別指導，全面啟發未來學習的無限潛力。

「逗點教室」 以推廣全人教育與創新課程為核心，10間直營分校展示了十二年國教背景下的多元學習模式與創新教學的成果。在完善的升學教育規劃基礎上，逗點教室以激發孩子學習興趣為目標，透過豐富多樣的教學方式，讓孩子愛上學習，成為展區的一大亮點。

「心夢想教育」 則與逗點教室合作推出多樣化課程，致力於為孩子提供優質的教育體驗。執行長許禾恩提到：「教育並非單一解答，也不應限制孩子的想像力與思考方式，而是應透過引導，讓孩子自主學習，進而激發無限可能。」心夢想相信每位孩子都有自己的亮點與步調，陪伴孩子挖掘潛能、灌注學習動力，讓學習成為快樂且充滿成就感的旅程。

「黑洞科學教育」 帶著自製的大恐龍親臨現場，透過實驗實作與實境解謎，讓科學變得生動有趣，為參觀者帶來沉浸式的科學體驗。同時，創新品牌 「一顆細胞」 結合科學與藝術，帶領學齡前兒童探索生活，並以藝術創作的方式呈現科學發現的美感。黑洞科學教育執行長蔡齡瑩提到：「我們希望孩子透過科學的探索，學會解決問題，並在日常生活中實踐科學精神。這次特展呈現了我們如何將科學帶入生活，讓每位參觀者體驗到科學的趣味與力量。」展覽中，兩個品牌透過互動體驗形式，展現跨領域學習的實踐方式，讓科學不再是抽象知識，而是生活中具體可應用的美好發現。

此外，專業精緻化個別指導品牌 「夫子一對一」，以客製化教學為國小至高中學生量身打造專屬課程，解決個別學習需求，幫助孩子累積一次次成功的經驗與自信。

最後，教育的面向更跨足國際，英國兒童商業教育第一品牌 「富比逗教育-MiniBoss」 於2024年正式引進台灣，提供新時代的商業領袖教育，培養具國際競爭力的未來領導者，讓台灣的孩子在全球舞台上展現自我、實現夢想。

健康生活展區：以身心平衡創造幸福人生

健康生活展區展示了木子診所對守護社區健康的承諾，提供全方位健康照顧服務，讓健康不僅是治療疾病，更是生活的一部分。木子診所院長李懿耘提到：「健康是教育與生活的基礎，木子診所很榮幸能參與這次展覽，向大眾傳遞健康與醫療的重要性。我們希望透過這次展覽，讓更多人了解預防醫學的價值，並以身心健康為基礎迎接每一天」他也強調，健康服務應該是充滿溫度和同理心的陪伴，而非冷冰的刻板印象，因此木子診所致力於推動以利他為本的全人健康生活，讓健康成為每個人生活中不可或缺的一部分。

本次展覽中，木子診所攜手「卓立提拉皮斯教室」設計了健康互動體驗，邀請參與者親身體驗健康的重要性，從互動中學習如何照顧身心，感受到健康與日常生活的密不可分。展區透過專業知識與體驗結合，讓參觀者不僅了解醫療的核心價值，更能實際感受到健康帶來的生活美好。

藝術特展區：創造與美的療癒力量

藝術特展區透過迷你盆栽作品展示與大謙堂-郭詩謙Peter Kuo，展現藝術融入生活所帶來的療癒與啟發。本展區強調自然與文化的結合，邀請參觀者在體驗中感受藝術的溫度與深度，為生活注入更多善的力量與幸福感。

展區包含兩大亮點品牌：「大謙堂-郭詩謙Peter Kuo」與「丹尼真柏盆栽」。

「大謙堂」以手作的溫度傳遞善的能量，主理人郭詩謙表示：「藝術能讓人心靈更豐富、生活更美好。在此次特展中，我們希望透過手作創作，喚起人們對生命與幸福的感動，讓每個人心中的善得以蔓延開來，滋養生活的每個角落。」展覽中特別設置茶席體驗，讓參觀者透過茶道靜心，感受生活美學與藝術的結合，並進一步體會手作溫度所帶來的療癒力量。

「丹尼真柏盆栽」專注於迷你盆栽的創作，展區以真柏盆栽的獨特樹形創作為亮點，真柏生與死交錯的美，象徵生命的韌性與流轉。主理人盧松林表示：「這次展覽讓我們有機會展示如何透過自然的美學啟發生活靈感。我們希望參觀者可以中展區中找到內心的創意與啟發。」展覽中，丹尼真柏帶領學生以突破傳統的創作形式，將自然的精髓注入生活，讓參觀者在欣賞盆栽之美的同時，感受到自然與生命的力量。

此外，「桃園保時捷中心」在展區中展示象徵十年光輝的Macan車款，支持逗點集團的十年成就。保時捷以「Dream Together夢工程」計畫，將夢想、教育與公益帶入偏鄉，展現支持逗點「以人為本」理念的行動力，共同傳遞善的力量，為教育與公益注入更多可能。

十年成就的背後，是每一段努力與善凝聚的成果

每年週年慶，逗點都將公益作為核心精神，用行動匯聚善的力量。本次活動以「高校音樂祭」為亮點，打破傳統的贊助形式，為桃園高校音樂社團打造專屬築夢舞台，成為高中生背後支持的力量。活動吸引了超過3,000人次參與，並邀請專業評審與知名KOL助陣，讓學生們在專業建議與觀眾反饋中不斷進步。逗點透過這樣的行動，不僅提供高中生才華展現的機會，更實踐了「支持夢想」的核心精神，將公益的價值化為每一個青年的成長動力。

此外，逗點集團聯名深耕青埔地區的樺龍集團，舉辦「2024藝術公益市集」，邀請桃園知名美食品牌「牛山」共襄盛舉。市集融合多元文化與創意產品，結合美食小吃及藝術攝影活動，成功匯聚在地商家與居民，共同打造溫馨有愛、共榮共好的互動平台。樺龍集團提供場地支持，展現對在地文化與永續發展的承諾；而牛山則以精湛手藝與在地情懷，為活動增添溫度與活力。

無論是文化創意的呈現，還是公益價值的傳遞，這次活動充分體現了逗點與在地品牌合作的成果，特別感謝茉丹工作室的協力策劃，攜手各品牌透過精準的社群運營，讓教育從課堂延伸至日常，實現「學習無門檻、教室無邊界」的理念，讓品牌價值與教育內容觸及更廣泛的群體。此外，M45昴宿星行銷公司協力架設活動網站，將活動理念轉化為深具共鳴的內容，讓每一份善的力量都能具體呈現在社會中，並發揮深遠的影響力。

本次展覽共有23個展區，為期兩天吸引了超過10,000人參觀。透過這次十週年特展，不僅回顧了過去十年的努力與成長，更以具體行動傳遞善的理念，展現了對未來的承諾。正如逗點集團創辦人徐暘智分享：「這次的特展不僅是對逗點過去十年的回顧，更是我們對未來十年、二十年甚至更長遠未來的展望。我們希望這個平台不僅能夠推動教育、健康、藝術的創新，還能夠促進社會整體的進步。我們相信，未來的逗點，將繼續走在影響社會的前沿。」

逗點的十年，是每一份努力與善匯聚而成的成果，涵蓋了教育、藝術與健康的多領域影響力。未來，逗點將繼續以創新和熱情傳遞善的能量，讓有逗點在的地方都能為身邊帶來更多美好，真的實現「有你在，真好」。