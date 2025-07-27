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原民影像競賽頒獎！創作紀錄族群記憶與文化重生

▲台中市政府原民會舉辦「第三屆原住民族日影片徵選競賽頒獎典禮」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市政府原民會舉辦「第三屆原住民族日影片徵選競賽頒獎典禮」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為紀念「原住民族」一詞納入憲法增修條文31週年，台中市政府原民會於昨（26）日在原住民族文化館舉辦「第三屆原住民族日影片徵選競賽頒獎典禮」，以《Mapacun 看見原視界》為主題，透過影像徵件與公開放映活動，串連歷史、記憶與創作力量，展現原住民族面對當代議題的觀察與文化自我書寫的實踐成果。

今年徵選活動吸引來自全台各地創作者踴躍參與，作品類型涵蓋劇情短片與紀錄片。參賽者透過鏡頭記錄族群記憶、生命經驗、文化傳承與族語復振等主題，不僅呈現原住民族文化的多元面貌，也觸及族人在現代社會中的處境與認同轉譯，為原民影像創作注入更多元、深刻的敘事觀點。

▲台中市政府原民會舉辦「第三屆原住民族日影片徵選競賽頒獎典禮」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲瑪嘎巴嗨文化藝術團帶來開場表演。（圖／記者游瓊華翻攝）

此屆最高榮譽「最佳影片獎」由太魯閣族題材紀錄片《台灣土地的聲音 Pgagu｜獵首笛》獲得。其以傳統樂器Pgagu為主軸，結合族人生命經驗、祖靈信仰與文化追尋，展現創作者對Gaya精神的深刻詮釋，作品兼具文化厚度與視聽表現力，廣受評審肯定。「評審團特別獎」則頒予本屆唯一劇情片《外婆的眉毛抹了灰土》。影片透過布農族女性跨族婚姻與返鄉困境的敘述，描繪個體情感與傳統習俗之間的張力與衝突，展現文化身份在現代化進程中的矛盾與思索。

「主題傳達獎」由《我是哈更拉娃》奪得，影片以年輕泰雅族創作者的視角，訴說對部落與族語的情感連結，展現文化於世代更替中持續傳承的力量與希望。除主題獎項外，此屆亦頒發多項技術獎，包括最佳剪輯、視覺設計、創意、美感與音效獎，肯定原住民影像創作者在數位敘事與文化轉譯上的卓越表現。

台中市原民會主委楊馨怡表示，今年適逢原住民族入憲31週年，影像不僅是紀錄文化的工具，更是原住民族述說歷史與未來的重要媒介。透過徵選活動，可以看見來自不同世代、背景與地理空間的原住民青年，如何在創作中展現對文化的關懷與自我認同的思索，影像成為族人與社會對話的橋梁，也逐步形塑屬於自己的話語權。

楊馨怡進一步指出，台中市原民會未來將持續推動原住民族影像創作支持計畫，深化原住民族文化在影像領域的公共參與與主體敘事，讓文化不僅留存於記憶，更能透過鏡頭傳承、創新與擴散。期待《Mapacun 看見原視界》不只是影像競賽的舞台，更能逐步發展成為原住民族影像工作者夢想起飛的起點，成就原民青年展現創作能量與文化視角的「原住民金馬獎」典禮，讓世界透過影像，看見台灣原住民族的故事與光芒。

▲台中市政府原民會舉辦「第三屆原住民族日影片徵選競賽頒獎典禮」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲最佳影片獎-臺灣土地的聲音 Pgagu。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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