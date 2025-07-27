台中洗車工開阿法「3大錯」撞死醫學生　有逃亡可能再延押2月

▲台中一名吳姓洗車工撞死陳姓醫學生，近日遭延押2月。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名吳男駕車犯「3大錯」無照、酒駕、闖紅燈，撞死騎車外送貼補家用的陳姓醫學生，甚至犯後肇逃，經警方查緝才到案。中檢在今年5月起訴移審後，法院裁定續押，近日羈押期滿，地院認為吳男仍有逃亡可能，延押2月。

中檢追查，吳男於今年3月8日凌晨0時許與友人在西屯區的KTV聚會，席間飲用多罐啤酒，至凌晨3時許結束後，搭乘計程車轉往某精品旅館。吳男當下明知自己已經酒醉，駕車恐有發生意外之風險，且自己也未持有合格駕照，但仍執意從該旅館駕駛小客車沿黎明路三段往廣福路行駛，並於凌晨3時44分許行經黎明路、凱旋路口時，高速闖越紅燈，猛力撞上正在送外送的陳姓醫學生。

▲吳男當時犯後肇逃，被法院認定有逃亡之虞。（圖／記者許權毅翻攝）



陳男遭撞擊後當場倒地，受有頭部外傷合併顱內出血、顱骨骨折、頸椎骨折、腹腔內出血等嚴重傷害；而肇事的吳男則未報案，當即駕車逃離現場。後續救護人員趕抵後，立即將重傷的陳男送醫，但仍因創傷性休克，搶救後於同日清晨5時1分宣告不治死亡。

警方於同日凌晨5時許循線查獲肇逃的吳男，並對其施以吐氣酒精濃度測試，發現其酒精濃度達0.37mg/L，已經超過法定標準。檢方今年5月偵結，依酒駕致人於死罪、交通事故致人於死而逃逸罪嫌將吳男起訴。

吳羈押期日近日屆滿，台中地院審酌，吳男事發當時有肇事逃逸，以此認定吳男有逃亡之虞，非予羈押，明顯難以進行審判，諭知吳男自8月6日起延押2月。

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