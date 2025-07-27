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《賽車籃球X文藝嘉年華》台中登場！結合公益2000人共襄盛舉

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲《賽車籃球X文藝嘉年華》昨天中央球場登場。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

由台灣賽車競速競技協會主辦、台中市政府運動局指導的《賽車籃球X文藝嘉年華》，昨天（26日）傍晚5時在台中市中央球場熱鬧登場，活動融合超跑展示、3對3籃球賽、文創表演與公益捐贈，吸引超過2000人參與，場面盛大熱鬧。

本次活動以跨界為主軸，不僅展出超過200輛名車與限量超跑，也舉辦國高中組的三對三籃球賽，共48隊參賽，報名開放即「秒殺」。同時也有氣球小丑互動、原住民舞團、小提琴演出等親子友善節目，打造台中夏日最熱鬧的城市文藝嘉年華。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲現場舉辦籃球鬥牛比賽。（圖／記者白珈陽翻攝）

立委楊瓊瓔致詞表示，台中不僅是宜居城市，更是具備「國際運動都市」潛力，她說「中央即將於9月9日成立全新的運動部，而台中市早已走在前端。從去年的Formula Drift世界賽，到今天結合賽車、籃球與藝文的嘉年華，展現出台中在運動多元發展上的成果，也吸引來自國內外的高度關注。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲活動展出超過200輛名車與限量超跑。（圖／記者白珈陽翻攝）

活動主辦人、台灣賽車競速競技協會理事長洪家宏也分享初衷，他長期推廣賽車運動，這次希望不只是車展，還能結合籃球與藝文，把不同運動融合在一起。讓更多民眾能認識賽車，也透過嘉年華形式觸及更多年齡層與家庭族群。

洪家宏補充，這次參與車輛中有多輛全台僅見的稀有限量超跑，還有不少民眾從北中南專程開車來台中參加，可見賽車運動的群眾基礎正逐步建立。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲活動內容多元，氣氛熱鬧。（圖／記者白珈陽翻攝）

知名YouTuber「湯老師」也以行動支持此次公益活動，他表示，把籃球、賽車、藝文結合在一起的活動真的很棒！大家的熱情與參與力證明了台灣對運動的關心與喜愛，也非常感謝政府單位與民間團體的努力，讓我們能在這裡辦出這麼溫馨、充滿活力的活動。


 

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