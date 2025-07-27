台中上半年行人專案抓3.6萬件　14件行人死亡案其中11人違規

▲台中市警局今年上半年取締告發3.6萬件行人有關違規。（示意圖／記者李毓康攝）



記者許權毅／台中報導

台中市警局執行「行人正義大執法專案」，上半年一共取締3萬6306件行人有關交通違規。交大指出，今年6月為止，共有14名行人因事故死亡，其中11名行人自身有違規行為，以未依標線穿越道路為主。

警方指出，鑒於近期發生多起不幸的行人交通事故，為強化行人安全及提升安全駕駛意識，台中市警局持續推動「行人正義大執法專案」，上半年共計取締了3萬6306件有關行人安全類別的交通違規，展現警方強勢維護行人路權的執法決心。

根據警方統計，取締違規件數前3名依序為「闖紅燈」2萬7709件、「行人違規」4119件及「車輛不停讓行人」3073件。前述違規項目也是常造成行人交通事故主因。

統計114年1至6月行人24小時內死亡人數共有14人，其中11位行人均涉有違規行為，占比高達78.6%，並以「未依標誌或標線穿越道路」為主要違規態樣。因此，不僅是駕駛人在路口應減速慢行、停讓行人，而行人也不要貪圖一時之快而隨意穿越馬路，除了造成自身危險外，也容易因往來車輛速度過快而釀成嚴重交通事故。

▲台中市上半年有14件行人死亡事故，其中11件行人自身有出現違規。（圖／記者許權毅攝）



警方也說，交通部修訂之道交罰則已經施行，針對多次違規或肇事的駕駛人，予以更為嚴厲的裁罰，修法加重肇事致行人輕傷的處罰，提高至1萬8000元；肇事致行人重傷或死亡的處罰，一律處以最高額3萬6000元。

市警局表示，將持續滾動修正「行人正義大執法專案」策略，要求各分局以精準執法方式，達成防制事故目的，針對轄區內易發生行人事故路口，編排勤務加強取締「闖紅燈」、「車輛不停讓行人」、「路口搶快提前左轉彎」、「行人違規」等交通違規，全力守護行人安全。