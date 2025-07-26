驚心動魄8小時！台南男遭強押上車　警大規模撒網拘捕2匪救人

▲台南市警二分局警方，發布截圍捕，最終逮捕黃、蘇兩嫌。（圖／翻攝自/threads/ chenitsmylife78）

記者林東良／台南報導

台南市驚傳男子遭強行押走案件！一名38歲賴姓男子26日清晨在中華西路上疑似與他人車輛發生碰撞，卻遭車上人強押上車帶離，台南市警二分局獲報後啟動攔截圍捕，鎖定車輛動線，於當日下午1時許在和路四段成功逮捕黃姓與蘇姓兩名嫌犯，救出被害人，2嫌稱係行車糾紛，警方認有隱情，仍持續釐清案件中。

台南市警二分局副分局長江彥勳指出，警方於26日清晨5時許接獲報案，指有民眾在中華西路疑遭人強行帶走，隨即調閱監視器比對車牌並發布攔截圍捕，終於在當日下午1時許在和緯路四段攔截逮捕黃、蘇2嫌，成功將被害人安全救回。

▲警方追查行蹤，在攔截逮捕黃男等人，進一步查明案情與動機中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據警方調查，涉嫌開白車的黃姓男子（35歲）與賴男發生碰撞後，將其押上車，隨後換乘另一輛保時捷車輛，並由黃嫌將賴男載至某處交由蘇姓共犯（31歲）看管。警方初步研判，黃嫌作案時，車上還有第三人在場，儘管嫌犯聲稱是單純行車糾紛引發衝突，但警方認為案情不單純，是否涉及共犯或預謀，正進一步調查偵辦中。