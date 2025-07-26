新竹雙罷失敗　領銜人喊話高虹安：不要辜負市民

▲新竹市長、立委罷免失敗，發起團體呼籲高虹安、鄭正鈐不要辜負新竹市民。（圖／翻攝自戴振博粉絲團）

記者唐鎮宇／台北報導

民眾黨籍新竹市市長高虹安、國民黨籍立委鄭正鈐罷免案未通過，發起罷免兩人的領銜人戴振博26日晚間發文表示尊重結果，強調這場行動「從來不是為了贏，而是為了讓更多人開始思考，城市與政治是不是還有更好的選擇」。他指出，雖然未能說服多數市民，但罷免運動展現了市民願意投入公共事務的力量，未來也將持續監督與守住民主價值。

戴振博表示，這段過程中，許多市民無黨無私，頂著酷暑走上街頭、向親友說明罷免理由，不是為了政黨，也不是為了個人利益，而是出於對城市未來的期待。他也向高虹安與鄭正鈐喊話，呼籲「不要辜負新竹市民給你們的機會」。

此次罷免案為2025年全台規模最大的政治動員之一，共針對24名國民黨籍立委及民眾黨籍新竹市長高虹安發起罷免。行動由泛綠公民團體主導，強調反制立法院在藍白主導下的預算杯葛與改革阻礙，號召民間以罷免作為制度制衡。在野陣營則指控罷免為執政黨操作政治鬥爭，展開反罷免動員。

新竹市罷免案門檻為立委8萬9266票、市長9萬78票。罷免案未通過後，依《公職人員選舉罷免法》規定，任期內不得再對同一人提出罷免案。