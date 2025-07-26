被控罷免日違法貼文　新竹代理市長邱臣遠：時間內發文無違法

▲新竹霸團發言人林志潔，指新竹市代理市長邱臣遠違法在投票時間宣傳。（圖／翻攝自林志潔臉書）

記者唐鎮宇／台北報導

新竹市高虹安及立委鄭正鈐雙罷免案今天投票，新竹雙罷發言人林志潔下午在臉書貼文，檢舉新竹市代理市長邱臣遠，指其在投票日投票時間內，於臉書社團發文宣傳反罷免，違反《公職人員選舉罷免法》投票日不得從事罷免活動的規定。邱臣遠回應，該貼文昨晚已發布並轉貼到社團，僅因社團管理員今天才批准，強調發文時間符合法規。

林志潔在臉書指出，臉書社團「新竹大小事」今天中午出現邱臣遠貼文，要求支持特定政黨的選舉訴求。依據選罷法規定，7月26日凌晨0時起不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體從事罷免活動，邱臣遠身為代理市長不應濫用公權力涉入罷免宣傳。

林志潔說，新竹雙罷團隊已提出檢舉，要求邱臣遠出面說明並刪文，「不要再推卸責任給廠商或小編」。她強調，邱臣遠與罷免案具利益衝突，若高虹安被罷免成功，邱臣遠也將隨同結束代理市長職務。

對此爭議，邱臣遠回應表示，昨晚發布貼文於個人臉書粉絲專頁後，便分享轉貼到臉書社團，當時符合選罷法相關規定。惟社團管理員於今天中午前後才批准該文章轉貼，因此貼文才會在今日出現於社團頁面中。邱臣遠強調，分享轉貼的當下符合選罷法等相關規定及法定時間，並無違法。

依《公職人員選舉罷免法》第90條規定，罷免案投票結果需有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。新竹市長投票門檻為9萬78人，新竹市立委投票門檻為8萬9266人。

▲新竹霸團發言人林志潔，指新竹市代理市長邱臣遠違法在投票時間宣傳。（圖／翻攝自林志潔臉書）