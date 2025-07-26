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快訊／高虹安鞠躬致謝：感受到新竹市民良善勇氣的力量

▲▼停職中的新竹市長高虹安，出席國民黨舉辦的反罷免選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）

▲停職中的新竹市長高虹安自行宣布罷免不成立。（圖／資料照片）

記者唐鎮宇／台北報導

新竹市長高虹安罷免案於26日投票後完成開票，高虹安於晚間自行宣布罷免案未通過。根據《公職人員選舉罷免法》，市長罷免案須獲得「同意票多於不同意票」且「同意票數達選舉人總數四分之一」以上方可成立。新竹市選舉人數為36萬311人，門檻為9萬78票，罷免最終未達門檻。

本案為2025年全台「大罷免」行動中的一部分，由民進黨與泛綠公民團體發動，目標包括24位國民黨立委及高虹安1名市長，針對國會多數封殺法案與預算案發起政治反制。新竹市罷免案更罕見出現「市長＋立委」雙重動員，成為象徵性最高的戰場之一。

高虹安於2022年以9萬8121票當選新竹市長，擊敗民進黨沈慧虹與國民黨林耕仁。但在2023年因涉嫌詐領助理費遭台北地方法院依貪汙罪判刑7年4個月後停職，目前市政由副市長邱臣遠代理。雖已退出民眾黨，高虹安仍成為此次罷免行動的主要標靶。

罷免未果後，高虹安與同樣面臨罷免投票的國民黨籍新竹市立委鄭正鈐一起召開記者會。高表示，感謝所有站出來聲援的市民與志工，強調這場行動超越黨派，是對民主制度的守護，而不只是針對個人的罷免。她提到，從說明會、電話懇託到街頭拜票，看到身邊夥伴日以繼夜奔走，讓她深刻感受到「自己不是一個人」。

她也感謝市府團隊與選務人員守住崗位，讓罷免投票順利完成，並向國民黨立委鄭正鈐致意，表示兩人在罷免過程中站在同一陣線，並祝賀對方成功挺過罷免挑戰，期盼未來能共同為新竹謀求更多福祉。

高虹安強調，這是她從政以來對社會氛圍最痛心的時刻，批評這場罷免造成撕裂與對立，仇恨語言與政治動員沒有為新竹市帶來何種實質貢獻。

高虹安說，宣傳過程中，也讓她重新檢視2022年選市長時提出的競選承諾，目前競選承諾已經完成6成，她感謝代理市長邱臣遠的努力，呼籲選舉結束後放下仇恨跟對立，回歸理性對話與互相尊重。

依據《公職人員選罷法》，罷免案一旦遭否決，任期內不得再提罷免。高虹安雖仍停職，其市長職務將由行政院指派代理人持續接掌至2026年底選舉為止。

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