大罷免一面倒失敗　民進黨秘書長林右昌：投票結果我們虛心接受

記者趙蔡州／綜合報導

台灣史上最大規模罷免投票結果26日揭曉，首波24件國民黨立委以及新竹市長高虹安罷免案「未有一人遭到罷免」。對此，民進黨秘書長林右昌表示，投票結果已經出來，我們虛心接受。也期待所有政黨，包括民進黨在內，都能從這個過程中得到冷靜、反思與重新出發的機會。

▲大罷免25比0大失敗，民進黨秘書長林右昌在臉書發聲了。（圖／記者林敬旻攝）

林右昌26日晚間在臉書表示，這次罷免投票，是台灣民主史上，史無前例的公民運動，這不但是憲法所保障人民表達意見的重要方式，也是公民的基本權力，「民主進步黨要感謝每一位在今天走進投票所的民眾，無論您的選擇為何，都充分表達了你的意見，這是台灣做為一個民主國家的精神與榮耀」。

林右昌指出，這場前所未見的公民行動，是基於對國家的愛，對台灣的愛，是因為反共護台而起，他要代表民進黨向所有公民團體與所有無私無我的志工們表達最高的敬意，「各位的行動，已再次為台灣的民主寫下歷史，這並非政黨對決的選舉，也不能被矮化、簡化為政黨之間的勝負，而是偉大公民力量的展現」。

林右昌最後說，「投票結果已經出來，我們虛心接受。也期待所有政黨，包括民進黨在內，都能從這個過程中得到冷靜、反思與重新出發的機會」、「民進黨身為執政黨，我們會繼續維護民主，捍衛主權，我們也有責任更審慎反思社會反應，盡速調整步伐，努力回應人民的期待」。