不同意罷免為何領先？她曝「關鍵原因」　網喊：北部人短視近利

▲反共護台志工聯盟開票之夜，支持者情緒低落。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「726大罷免」名單包含24位藍委以及新竹市長高虹安，目前各選區在開票中，至截稿前，大部分的被罷免人不同意票都比較多。資深媒體人周玉蔻就在臉書上發文表示，民主就是尊重選民投票結果，而會有這樣的狀況，她覺得「普發一萬元現金」是重要關鍵。

根據《選罷法》第90條規定，罷免案投票有兩道門檻。一為罷免同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一；二為罷免同意票數必須多於不同意票數。至截稿前，被罷免人的不同意票大多高於同意票。

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周玉蔻稍早就在臉書上發文表示，她有詢問一位綠營立委，開票局勢如此，內閣是否有總辭可能？結果對方就回答「是的」。周玉蔻說，有很多人很難過，但民主就是尊重選民投票的結果，公民團體已經打了一場美好的戰役，接下來就看民進黨中央執政當局如何面對。

至於為何局勢如此？周玉蔻認為，其實原因有很多，「普發一萬元現金，我個人判斷是重要關（鍵）」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也覺得一萬有差，再不發2028不用選了」、「罷團辛苦了」、「台灣的國防只值一萬元」、「就為了區區1萬元？台中以北的多數選民是有多卑微」、「北部人短視近利」、「現實就是很多人一萬塊就可以收買了」。其中更有網友直呼，「我回到大罷免前的想法，準備移民」。