不斷更新／基隆大罷免開票　林沛祥「不同意」暫領先

▲立委林沛祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉人豪／基隆報導

基隆市26日舉行林沛祥罷免案投票，基隆市7個行政區，共設283處投票所，投票人總數30萬3980人。依《公職選罷法》規定，須有選區25%人口投下同意罷免票，因此同意票數必須超過7萬5995票，且要超過不同意罷免票，才算通過罷免。《ETtoday新聞雲》提供最新開票情況不斷更新，並即時帶讀者掌握各罷團與被罷免人最新回應。

【基隆立委罷免開票最新情況】（17:28更新）

林沛祥

同意55382票：不同意80838票



