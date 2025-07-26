台中「F3」可望守住立委席次！罷團「敲羅行動」氣氛低迷

▲罷團「敲羅行動」現場氣氛低迷。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

首波大罷免今天（26日）完成投票，目前台中被列為罷免名單的國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等3人，不同意票皆大於同意票，其中罷免羅廷瑋團體「敲羅行動」現場氣氛低迷，僅在少數開票所開出同意票大於同意票時，才由主持人鼓舞台下支持者拍手歡呼。

罷團「敲羅行動」今天下午在台中市西區昇平街架設螢幕，提供民眾觀看開票過程，根據目前現場電子計票顯示，羅廷瑋在中區、西區、東區、南區，不同意票都大於同意票，截至下午5時左右，不同意票為1萬6357票，同意票為1萬4064票。

由於是罷團現場，綠營支持者氣氛低迷，起初開票還算拉鋸，隨著各開票所結果出來，不同意票的票數逐漸拉開領先同意票，台下民眾神情難掩緊張，但仍有少數幾個開票所的同意票數多於不同意票，主持人唱票時也呼口號「台灣人覺醒了」，要大家一起鼓掌，不放棄任何希望。

本波罷免案台中有3名立委列為被罷免人，分別是被外界稱為「F3」的國民黨中四選區立委廖偉翔、中午選區立委黃健豪、中六選區立委羅廷瑋，罷免門檻分別為8萬4430票、9萬3587票、6萬9359票，且有效不同意票少於同意票，即為罷免成功。

目前廖、黃、羅不同意票均領先同意票，可望守住立委席次，稍晚3人將在國民黨台中市黨部受訪。