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快訊／全台首位自行宣布挺過罷免！　台東藍委黃建賓：守住最危險選區

▲演習衝擊台東漁民生計，立委黃建賓爭取下國防部配套出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲立委黃建賓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者崔至雲／台北報導

被認為最危險選區之一的台東縣立委黃建賓罷免案結果出爐，同意罷免票未達門檻，不同意罷免票更大幅領先同意罷免票，罷免案未通過。立委黃建賓發表聲明向鄉親致謝，並表示，「不論這一次罷免您的選擇是什麼，有一件事我們是一樣的：我們都是台東這片土地的孩子！為了守護台東的美麗海岸線、維持和諧的家園、為了爭取台東公平的權益，我們不分顏色，都是同一陣線的人！」。

黃建賓首先感性向全體台東鄉親致謝，「我們一起用選票，表達了我們台東人的共同意志，台東人不要惡鬥，我們要公平、要民生、要和諧」！接著黃建賓感謝台東縣長饒慶鈴，一直是他最堅定的戰友，以及各地鄉鎮市長、議員、代表、村里長，還有國民黨、民眾黨、甚至民進黨的朋友們共同相挺，不分黨派攜手守護台東。

黃建賓也特別感謝原住民鄉親，「雖然許多原住民的好朋友們，沒有辦法在這次罷免案中投下不同意罷免，卻始終透過各種方式堅定支持阿賓。最後，黃建賓感謝團隊跟家人，「雖然我們比較年輕、又沒什麼資源，但我們知道一件事：拚就對了！謝謝你們與我同行！」

黃建賓也強調，這次台東罷免案結果有兩個指標。第一：同意罷免票沒有過門檻，第二，不同意罷免票大幅領先同意票。這代表台東鄉親非常有智慧，不會被仇恨的政治鬥爭給欺騙，台東人的意志，更絕對不會被特定政黨給操控！

最後黃建賓感性地說，台東只有四種人：「家人、朋友、家人的朋友、朋友的家人」，台東的顏色非常多元、有藍天、有白雲、有翠綠的山林。「不論這一次罷免您的選擇是什麼，有一件事我們都是一樣的：我們都是台東這片土地的孩子！為了守護台東的美麗海岸線、維持和諧的家園、為了爭取台東公平權益，我們不分顏色，都是同一陣線的人！未來，我們一起繼續努力，要為台東做的事情還有很多，明天，繼續上工！」

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