桃園失智阿北投票後「迷途還摔倒」　暖警協助一路護送返家

▲桃園市六旬黃姓男子今天上午獨自外出在平鎮區投票，投完票後再返家途中不慎迷途且摔倒，平鎮警方獲悉後到場攙扶上巡邏車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區黃姓男子今（26）日上午獨自外出投票，返家途中卻疑似迷途徘徊街頭，過程中不慎摔倒，熱心民眾察覺異狀後通報警方，平鎮警分局員警迅速到場協助，攙扶黃男上巡邏車，一路護送協助平安返家。

平鎮派出所所長章駿城指出，住在平鎮區南平路68歲黃姓男子，今天一早獨自外出投票，投完票後返家途中，疑似體力不支加上有初步失智症狀竟迷途，在路途上分不清回家方向，過程中還不慎跌倒街頭，路過民眾察覺後，立即向平鎮警分局通報。

▲平鎮警分局員警護送黃姓男子安全返家，黃妻見狀連忙攙扶上樓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮派出所警員蘇順志、林偉傑獲報後趕往處理，發現黃男雙腿無力且無法語言，初步了解獨自外出投票，疑似因體力不支加上失智影響，導致迷失方向無法返家，員警見其狀況不佳，立即協助攙扶上巡邏車，耐心引導對方說出姓名與住處。

所幸黃男記得自己名字，員警透過警用系統查出其個資，檢視身上並無明顯外傷後，隨即以巡邏車護送返家，黃男妻子見員警攙扶返家嚇了一條，了解原委後，連忙向警方道謝再三，感謝員警與熱心民眾協助，才能化險為夷平安返家。