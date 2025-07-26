最狂民主實驗！　台灣「大罷免投票」吸全球關注

▲民眾在大雨中響應大罷免造勢活動。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

台灣「大罷免」首波投票於今（26日）上午8時登場，台灣選民將投票決定是否罷免國民黨24名立委，外媒也相當關注這場投票。

《路透社》指出，這次選舉有可能重新改寫台灣立法院的席次分布，發起罷免的團體強調，這是「反共」運動，希望藉此向中國傳達訊息，而反對者則認為這是一場對民主的打擊。

BBC報導提到，雖然台灣過去也舉辦過罷免，但從未在短時間內出現這麼大規模的罷免行動，而投票率被視為「大罷免」能否成功的關鍵。

《新聞周刊》分析指出，這場投票不僅可能重塑台灣政治版圖，更將揭示台灣如何應對中國壓力。如果民進黨重掌立法院，北京可能以展示武力回應，如同賴清德就職後已舉行過三次大規模軍演。

▲國民黨在凱道前造勢，呼籲選民反罷免。（圖／路透）



《外交政策》在選前分析指出，台灣正在進行一場全球前所未見的政治實驗，啟用了一項相對少見的「罷免投票」民主機制，這可能徹底改變台灣的政治版圖。

分析中提到，2025年的「大罷免」正在把台灣的民主推向新階段，台灣社會靠自己的力量，增強了面對中共威脅的政治韌性，而這樣的發展，不只讓台灣人感到欣慰，也鼓舞所有相信民主的人。

《紐約時報》指出，全球從未有任何國家的國會，面臨過像台灣這樣大規模的罷免行動。台灣「大罷免」不僅考驗著民主，也挑動著中國敏感神經，可能使總統賴清德手中握有更多權力，但同時也可能加劇與北京的緊張關係。

《彭博》分析，對民進黨而言，如果罷免成功，至少在短期內，賴清德將更容易在立法院推動政策，結束這幾個月來圍繞預算支出、司法人事任命等議題的拉鋸。

不過，如果罷免失敗，則可能凸顯選民對島內尖銳對立的政治氛圍感到厭倦；這種政治疲勞感在2024年1月的總統選舉中就已經顯露，當時國民黨、民進黨候選人的得票率加起來還不到總票數的四分之三。

台灣大學政治學家納赫曼（Lev Nachman）向《紐約時報》表示，由於台灣的政治地位敏感，以及未來台海可能發生衝突的威脅，這場罷免投票具有全球意義，「每一個外交政策問題都取決於這些罷免是否通過。」