蔣萬安陪王鴻薇投票　坦言沒時間陪二寶過生日

記者葉國吏／綜合報導

今天是大罷免投票日，台北市長蔣萬安一大早行程滿檔，先後陪同王鴻薇、徐巧芯投票。蔣萬安坦言最近忙到沒時間陪三寶、幫二寶過生日。

▲蔣萬安、王鴻薇投票。（圖／記者姜國輝攝，下同）

蔣萬安稍早在「本命區」松山區投開票所投票受訪時，坦言最近忙到沒時間陪三寶、幫二寶過生日，今天之後終於有時間陪陪小孩，出門前二寶還說想去兒童樂園。

蔣萬安也說，今天看到很多人投票，展現民主。王鴻薇則表示，因為今天天氣不錯，投票率應該不錯，也呼籲有投票資格的民眾在出遊前可以先來投票。