今「大罷免投票」7大禁令一次看　沒通知單也能投



記者葉國吏／綜合報導

今天將進行第11屆立委及新竹市長高虹安的罷免投票，投票時間從早上8點到下午4點。中選會也列出7項行為禁令，違反者將面臨最高200萬元罰款。

▲今天將進行第11屆立委及新竹市長高虹安的罷免投票。圖為大安國中投開票所。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

根據規定，投票時民眾需攜帶國民身份證、印章及通知單。不過，若未攜帶印章，可用簽名或指印替代；未帶通知單亦可投票，但若能提供選舉人名冊的號次，將加快投票流程。中選會也列舉投票7大注意事項：

第一，26日凌晨0時起不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體從事競、助選與罷免活動，違者處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人，加重處20萬元以上200萬元以下罰鍰。

第二，禁止在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，違者經警衛人員制止後仍繼續進行，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

第三，禁止攜帶手機及其他攝影器材進入投票所（但已關閉電源的行動裝置，不在此限），違者處3萬元以上30萬元以下罰鍰；第四，禁止將罷免票以外的物品投入票匭或故意撕毀罷免票，違者處5000元以上5萬元以下罰鍰。

第五，禁止以攝影器材刺探投票人圈選罷免票內容，違者處5年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金，查獲攝影器材沒收；第六，禁止攜出罷免票，違者處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

第七，罷免票以「蓋私章」及「按指印」方式圈選無效，也不能以自備的圈選工具、印泥、印台投票，應使用選委會製備的圈選工具圈選。