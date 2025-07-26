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模範生爆「輕生潮」從同座橋跳下！學校打造「一元文化」釀危機

小孩該念「公立或私立中學」才好？　醫揪關鍵：這類學校能上就去

▲「一元文化」的明星學校，是許多家長望子成龍的地方，卻也可能是最有殺傷力的地方。（示意圖／pixabay）

文／麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）
譯者／鄭煥昇、黃佳瑜
摘自／時報出版《暗黑引爆點：小事件如何燎原成大災難

白楊林的流行病是從一個名叫艾莉絲的女孩從橋上跳下時開始的。當時是大白天，周圍有人，所以艾莉絲活了下來。她被送往醫院。「不論從哪方面來看，艾莉絲都是白楊林的模範青少年：聰明、活潑、上進，而且是其他人眼中的美女。」穆勒和艾布魯汀寫道。

她的輕生令人震驚，而就像在緊密社區中發生的所有令人震驚的事件一樣，這起事件引起了廣泛討論。一個看似擁有一切、看似幾乎沒有任何不順遂的女孩，為什麼企圖結束自己的生命？

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6個月後，艾莉絲的同學兼隊友，一個名叫柔伊的女孩從同一座橋上跳下。她沒能活下來。4個月後，柔伊和艾莉絲的同學史蒂文舉槍自戕，結束了自己的生命。這個社區現在有三起自殺事件，其中兩人死亡。

7年過去了，人們可能以為這只是個小插曲。但是接著，在短短三個星期內又發生了兩起自殺事件，兩者都是男孩。之後，和那兩個男孩關係密切的一個名叫凱特的「好人緣」女孩，也從艾莉絲和柔伊自殺的同一座橋上跳了下去。也許，最好讓穆勒和艾布魯汀描述接下來發生的事：

凱特死後不到一年，出現了另一波更大的自殺潮：夏綠蒂和她的三位男性好友，在6週內相繼輕生。從那時起，每年至少有一名白楊林青少年或年輕人結束自己的生命。有幾年，這個社區經歷了多起自殺死亡事件，許多孩子企圖自盡。

2005年至2016年的十年間，在大約僅有2千名學生的白楊林高中，共有4名青春期女孩（如果把剛剛轉出白楊林高中的一個女孩算在內，則共有5名）、2名初中生，以及至少12名應屆畢業生自殺身亡。

根據統計，在擁有2千名學生的學校，「正常」的自殺率為每10年1或2人死亡；白楊林遠遠超過這個數字。初中生會聽到高中生自殺的消息，然後，他們上了高中，親身經歷另一波自殺潮。

人們之所以搬到白楊林，正是因為他們認為這裡很安全，可以避開籠罩許多美國社區的暴力問題與不確定性，而這就是自殺流行病令人驚訝的原因。這裡怎麼可能會發生這種事？但這其實不足為奇。白楊林是個一元文化的地方——一條又長又直的高速公路，沒有出口匝道。

第一起死亡事件是個異常現象。當類似事件再次發生，人們開始擔心。但是當它一而再、再而三發生，人們就——以最令人驚心的方式——見怪不怪了。

「在四波自殺潮中，至少三波包含了非常受矚目的校內風雲人物，這些學生是白楊林理想青年的化身，」艾布魯汀說，「你知道的，像是三個賽季的體育明星，或許還是其中一項運動的隊長，學業成績優異，性格活潑。很多自殺身亡的年輕人看起來都很完美，然後就這麼走了。那就有點像是：『哎呀，如果他們這樣的人都活不下去了，我要怎麼活呢？』」

●從山獅滅絕危機看「一元文化」殺傷力

1983，美樂蒂．羅克帕克離開奧勒岡州，投身於拯救佛羅里達山獅的事業。山獅幾乎在佛羅里達州絕跡了，州政府希望找到方法來重建山獅的數量。她加入了一支獵山獅隊伍，他們運用獵狐犬在佛羅里達州南部的沼澤地中追蹤山獅，把牠們趕到樹上，然後對牠們發射麻醉槍。

「我想，我們第一年總共抓到了4隻大貓。」羅克帕克回憶道。這真的很難。我不知道捕捉山獅的行動竟有如此龐大的壓力，因為牠們太珍貴了。牠們爬上40英尺高的大樹，你必須評估牠們的年齡、健康狀況和行動能力。

其中一名隊員會爬到樹上，而山獅正緊張地蟄伏在那裡。

我必須算好給大貓注射的麻藥劑量，既不會讓牠從樹上掉下來，又必須讓牠足夠昏沉，免得牠殺了爬到樹上的隊友。

目標是在山獅身上撒一張網，慢慢把牠放到地上，然後徹底檢查牠的身體狀況、抽取血液和皮膚樣本、戴上電子項圈，再將牠放回野外。「我們一開始就發現，這些動物都很老，」羅克帕克說，「沒有年輕的山獅，也沒有幼崽。母山獅即將步入生育力老化的階段。我們會蒐集雄性的精子：牠們的精子95%都是畸形的。」

團隊很快發現，山獅與獵豹不同，牠們遭遇過許多次瓶頸期。首先是更新世末期的哺乳動物大滅絕。接著在20世紀，南美洲山獅嘗試向北移動，但在企圖穿越狹窄的巴拿馬地峽時，遭到固守地盤的當地山獅阻擋。不再有新來的成員為佛羅里達的基因庫添磚加瓦，情況愈來愈糟。

山獅的主要獵物原本是鹿，但佛羅里達州的鹿群遭到獵人大肆捕殺。山獅淪落到吃犰狳果腹，導致營養不良。僅存的幾隻山獅被迫近親繁殖，結果一個又一個遺傳缺陷開始累積。山獅的基因多樣性蕩然無存。

「有一回，我們一次抓來了好幾隻幼貓。」羅克帕克回憶道。在牠們被抓來的大約一個月後，我去評估牠們，隊友們弄暈了一隻公山獅給我檢查。我去摸牠的陰囊，發現沒有睪丸，我開始慌亂地嚷著完蛋了。這裡有缺少睪丸的公山獅，也有心臟缺陷的，現在到處都聽得到心雜音。從生物學的角度來看，我們已到了窮途末路。這些大貓命懸一線，一個物種的滅絕正發生在我眼前。

1992年，參與拯救佛羅里達山獅的全體工作人員，聚集在喬治亞州邊境一座古老的農場莊園。羅克帕克、奧布萊恩以及其他30多人全都到場。奧布萊恩記得，那是接連幾天的高強度聆聽、表態、批評、掙扎和妥協。

以奧布萊恩為首的一派主張引入新血。德州山獅是佛羅里達山獅的近親，基因多樣性則高出20倍。為什麼不把德州山獅引入佛羅里達呢？

私人養殖者勃然大怒。他們主張讓野生山獅與豢養的山獅交配。對他們而言，佛羅里達山獅存在本質問題的想法荒謬至極。佛羅里達山獅是該州的吉祥物！「我們覺得我們有純種的山獅，」其中一位私人養殖者說，「讓德州山獅和佛羅里達山獅雜交，就像叫白頭鵰和金鵰雜交一樣。到頭來什麼都不是。」

最後，會議達成一致意見。將德州運來的8隻雌性美洲獅，送到大沼澤地野放。當德州遇見佛州，轉變由此而生。兩個群體開始交配繁殖，牠們變得愈來愈強壯。

在一個令人難忘的案例中，一隻有德州媽媽和佛州爸爸的山獅，移居到另一隻山獅獨占的地盤。「你猜怎麼著？」羅克帕克說，「牠的生育力強得令人髮指。我們知道至少有108隻幼崽是牠的種，牠被封為情聖就是因為牠非常多產。」

「負責訓狗的那個傢伙叫做羅伊．馬克白（Roy McBride），」奧布萊恩說：「他總說：『史蒂夫，你知道嗎，我覺得遺傳學什麼的根本全是鬼扯，』他說：『我會這麼做，是因為他們要我這麼做。』但是後來，當他看到復育計畫繁衍的後代，他注意到混種的山獅體型較大，且更強壯。他說和之前的佛羅里達山獅相比，牠們看起來有如阿諾．史瓦辛格。」

山獅得救了。佛羅里達山獅的數量一度僅剩幾十隻，現在已有超過100隻。但為了要獲救，牠首先必須變成另一種物種——德州和佛州的混種。解決一元文化流行病的最好方法就是「打破一元文化」。

●模範學校的「一元文化」

白楊林是否應該如法炮製？當然。但該怎麼做呢？白楊林的一元文化是白楊林家長的傑作。他們原本可以把孩子送到安倪斯谷的學校就學，就像房屋仲介理查所做的那樣，但他們不願意。

他們想要一所「每個學生完全一致的學校」。如果白楊林的一元文化被打破，學生分散開來，師資重新調配，新版本的白楊林高中幾乎肯定達不到原來的水準。新學校可能無法在全美名列前茅，可能無法提供那麼多門大學先修課程，可能無法在數十項運動競賽中贏得州冠軍。吸引白楊林人搬來白楊林的因素將不復存在。

流行病熱愛一元文化，但我們也是如此。事實上，我們有時候會煞費苦心地創造一元文化——儘管這樣做會將我們自己的孩子置於險境。

醫學上有個專門術語，用來形容因醫療的介入而導致的疾病：「醫源病」（iatrogenes-is）。醫生用某種藥物治療病人，結果副作用比疾病本身還要嚴重。醫生進行了一個小手術，結果病人死於併發症。

醫源性疾病是出於善意的，沒有人想傷害病人，但醫生無權使用被動語態來談論受到傷害的病人。醫源性流行病有其原因與罪魁禍首。白楊林的流行病就是醫源性的。

艾布魯汀和穆勒待在白楊林的那段期間，也有人輕生。穆勒說：我不騙你，那真的很難。在我們實地考察期間死去的一些孩子，仍然會讓我的情緒產生強烈的起伏。

他們認為自己已經找到流行病發生的原因，但卻無力阻止。

看到這種模式不斷重演，實在令人心碎⋯⋯你知道的，總會存在這樣的諷刺。每當我們去學校，都會看到家長們說：「心理健康愈來愈重要。我們需要加強宣導，我們需要好好對待它。但是，無論學校有什麼資源，我們都希望把這些資源投入於AP考試或更多課外活動中，或更多的⋯⋯」你懂我的意思嗎？

學校繼續強調成績至上。以下是校長的一段話——你在白楊林高中網站上看到的第一則訊息。粗體字是我畫的重點。

學習是本校的中心任務，我們白楊林高中相信所有學生都具有學習的能力與意願。我們創造了一個提供卓越教學與學習的環境，讓所有學生都能以負責任的態度參與這個多元且多變的世界。我們的使命⋯⋯是提供一個積極且具挑戰性的環境，讓所有學生都能在學業、社交、情緒和體能等各方面取得成功⋯⋯我們攜手合作，共同營造並維持一個尊重、支持和高期許的氛圍。

校長說，學校的老師「既有才華又很勤奮」。他們努力創造「具有挑戰性又切身」的課程。

這一切都反映了我們的信念：學習是一個終身的過程，而「白楊林」是我們「使勁地教且使勁地學」的地方。

順帶一提，我騙了你。這不是白楊林高中校長的話，而是白楊林一所小學的校長致詞。白楊林的一元文化，從小就開始貫徹。

對了，穆勒和艾布魯汀現在已轉移至科羅拉多州，針對流行病疫情可能更加嚴重的一所高中進行研究。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲▼《暗黑引爆點：小事件如何燎原成大災難》。（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《暗黑引爆點：小事件如何燎原成大災難》，作者麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell），　《引爆趨勢》25年前橫空出世，寫下盤踞《紐約時報》暢銷榜425週的傳奇紀錄。自此，葛拉威爾持續自我辯論，引爆點是否尚有其他可能性，本書就是他繳出來的答案卷。

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