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「霸榜425周神作」25年後推暗黑版！作者：有心人士利用它操控世界

▲▼網路,通訊,通信,示意圖,科技。（圖／CFP）

▲《暗黑引爆點》揭開引爆點當中的陰暗面，如何因為小事件釀成大災難。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

暢銷作家麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）曾出版《引爆趨勢》一書在25年前爆紅，連續霸榜425周，成為企業和行銷界人人拜讀的話題神作。原先他要在25周年推出修訂版，不過重讀後，他每隔幾頁就停下來，忍不住想補上更多，因此他推出新作《暗黑引爆點》，探索過往觀點裡的「陰暗面」，揭開「社會流行亂象」的內幕。

葛拉威爾曾獲《時代》雜誌選為全球100位最具影響力人物，當年他寫下《引爆趨勢》出版後，登上《紐約時報》長達暢銷榜425周，書中探討企業、行銷、行為「病毒式傳播」背後的科學，徹底改變了人們看待世界的方式。

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當時「引爆點」一詞，成為商業界耳熟能詳的字眼，也成為社會科學經典之一。它指出文化變遷並非循序漸進發生，而是在達到某個臨界點後爆發（爆紅），某個潮流或產品瞬間有如「病毒式擴散」，成為風潮。

葛拉威爾原本要在《引爆趨勢》出版25周年時，對這本成名作進行修訂，沒想到欲罷不能，他透露，重讀《引爆趨勢》的過程中，「我發現自己每隔幾頁就會停下來捫心自問，這邊是怎麼一回事？我怎麼會沒把那一點寫進去？」

他發現，在內心深處的某個角落，從來沒有真正停止跟自己辯論，「我一直都在思考著該如何解釋跟理解引爆點會更好，乃至於引爆點的種種謎團。所以我用一張全新的白紙，再次站上了起點。而《暗黑引爆點》就是我繳出的答案卷。」

《引爆趨勢》以3大原則為核心，也就是「少數原則」、「定著因素」、「環境力量」促成事物爆紅與流行，聚焦在引爆點的正向改變；但新書《暗黑引爆點》，則是揭露了「引爆點的黑暗面」。

像是青少年輕生事件引發的模仿效應、兩名銀行搶匪讓搶案蔓延成全州現象、一家製藥公司竟能造成全國性的藥物成癮，進一步探討「大背景故事」、「群體比例」、「超級傳播者」這些因素，如何成為社會流行病盛行的催化劑。

▲▼《引爆趨勢》25年前爆紅，連續霸榜425周，如今作者再推出《暗黑引爆點》，揭開陰暗面。（圖／時報出版）

▲《引爆趨勢》25年前爆紅，如今作者再推出《暗黑引爆點》，揭開陰暗面。（圖／時報出版）

葛拉威爾在《暗黑引爆點》建立了一組全新的理論、故事與主張，講述了觀念與行為，是遵循著怎樣一種怪誕的路徑，貫穿我們的世界。

他說明，「引爆點」賦予人們改變世界的大權，但越來越多有心人士開始利用它，當原本促進變革的引爆點被刻意操控時，便會催生出各種「社會流行亂象」。而社會流行病，也有可能被刻意設計出來，辨識誰在背後操控，是這個時代不可忽視的功課。

時報出版董事長趙政岷受訪時表示，《引爆趨勢》聚焦在「引爆點」如何帶來正向改變；《暗黑引爆點》則引導讀者深思，當社會工程失控時，我們付出的沉重代價。建議兩本搭配一起閱讀，藉由大師引人入勝的敘事，解讀流行現象、洞悉未來趨勢。

▲▼《引爆趨勢》25年前爆紅，連續霸榜425周，如今作者再推出《暗黑引爆點》，揭開陰暗面。（圖／時報出版）

▲▼《暗黑引爆點》在誠品、博客來也分別推出獨家書封。（圖／時報出版）

▲▼《引爆趨勢》25年前爆紅，連續霸榜425周，如今作者再推出《暗黑引爆點》，揭開陰暗面。（圖／時報出版）

《暗黑引爆點：小事件如何燎原成大災難？》將於6月24日由時報出版發行，6月16日起在各大通路開放預購。誠品書店、博客來也分別推出獨家書封版本。此外，《引爆趨勢》也將同步推出全球暢銷25周年慶功版，兩書也能合組為「引爆點」全攻略套書，讓讀者一次深入掌握引爆點理論。

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