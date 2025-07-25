新北捷運聚焦國車國造　產官學共研軌道國產化

▲新北捷運攜手專家推動軌道國產化。（圖／新北市捷運工程局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為精進國內捷運建設，持續推動「國車國造」及機電系統國產化，新北市政府捷運工程局今（25日）舉辦「汐止東湖線捷運獨立查證與確證制度及實務研討會-鐵道系統國產化」，邀集產官學界專家學者齊聚一堂，共同研討如何提升自主技術能量、強化工程驗證機制，並建立第三方驗證體系，為研發成果品質奠定關鍵基礎。

新北捷運局長李政安表示，新北市持續推動捷運國產化政策，致力提升本土廠商的研發與製造能力。以目前捷運系統為例，淡海輕軌國產化比例已達22%，安坑輕軌更進一步達到42%。未來包括中運量汐止東湖線、泰板輕軌、五泰輕軌與八里輕軌等建設案，也將持續提高國產化比例，進一步帶動國內產業升級與發展。

▲安坑輕軌列車國產化比例大幅提升。

李政安指出，除硬體系統推動國產化外，隨著AI辨識技術日益成熟，新北捷運亦積極導入智慧應用技術至現有營運路線。例如，淡海輕軌淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）間，透過電報碼儲存裝置進行智慧提速，將最高速限提升至60公里，整段往返行駛時間可縮短約2分鐘。

李政安說，另在淡海與安坑高架車站設置AI友善智慧叫梯系統，乘客無需觸碰按鍵，即可安全便捷呼叫電梯，已於6月底完成設置並將於近期啟用；此外，透過AI影像即時辨識車流量的智慧號誌調控，也可依情況自動啟動「綠燈延長」或「紅燈截斷」，實測顯示能有效降低9成列車於路口的停等機率，提升整體通行效率。

研討會中，各界專家分享國內外鐵道系統研發經驗與挑戰。新北捷運局副局長王益翔指出，捷運系統品質的關鍵，在於導入國際安全標準、提升產品可靠度、推動關鍵零組件自製與整合、強化電磁相容與耐用性驗證、建立完善的工程模擬及第三方驗證制度等。捷運局也將持續與國內廠商深化合作，共同提升捷運系統品質與國產化技術水準，打造安全、可靠、便捷的大眾運輸環境。