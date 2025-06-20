新北捷運擴大徵才！AI職缺上看7.5萬元　零經驗也能投

▲新北捷運公司年度徵才 。（圖／新北捷運公司提供）



記者崔至雲／新北報導

因應三鶯線通車與AI智慧轉型發展需求，新北大眾捷運股份有限公司擴大徵才！114年啟動第2次公開招考，預計招募約130人，涵蓋AI應用、車輛維修、司機員、資產開發等多元職類，其中，這次招募最受關注的為「AI應用策略研究員」職缺，起薪最高可達新臺幣7萬5千元。

新北捷運公司指出，這次招募的「AI應用策略研究員」職缺，起薪最高可達新臺幣7萬5千元，具備人工智慧、數據應用背景之人才，將有機會參與捷運智慧化推動工作。此外，多數職缺開放無工作經驗限制，歡迎應屆畢業生與有志從事公共運輸服務之民眾踴躍報名。

新北捷運公司提到，為吸引外縣市青年北上任職，公司也推出業界首創之「租屋補貼制度」：凡錄取人員設籍非北北基桃地區，且月薪未達4萬元者，若於試用期間租屋於臺北市或新北市，每月可申請最高新臺幣4,000元補貼，協助新進同仁穩定生活，無後顧之憂。

新北捷運公司說明，此次甄試報名自即日起至114年7月3日中午12時止(AI應用策略研究員至7月11日)，甄試簡章已公告於新北大眾捷運股份有限公司官方網站，民眾可至網站查詢詳細職缺內容與報名資格。



