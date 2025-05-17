公三公園全新啟用 「親子同樂趣」綠意新景點！三鶯線陶瓷老街站「四點一線」串聯觀光廊帶

▲鶯歌區五座車站鄰近都有特色公園，提升市民生活品質。（圖／新北捷運工程局）

圖、文／新北捷運工程局

新北捷運三鶯線有最新進展！目前捷運三鶯線進度突破87.43%，預計今（2025）年底完工，在捷運施工的同時，新北捷運局也特別注重周遭市民生活環境，落實「三鶯5公園」，今(17)天LB09陶瓷老街站旁的「公三公園」也正式開放，設置全新共融性遊具，提供不同年齡層的大小朋友玩樂，市長侯友宜親自出席參觀體驗外，也宣布「親子同樂會」一日限定版野餐市集系列活動開跑！市民能在周末假日盡情享受親子共遊的美好時光，也預料公三公園將成為人氣綠意新地標。

新北市長侯友宜說明，鶯歌區五座車站鄰近都有特色公園，提升市民生活品質，繼去年新北捷運局首座建造的共融遊具特色「國華公園」啟用後，位於陶瓷老街站旁的公三公園全新遊具也開放使用，由南鶯里長主動認養，並以共融公園為重點，規劃出市民同樂、遊戲、發展能力的空間，設置小朋友喜愛的溜滑梯、盪鞦韆，並導入無障礙設計的蹺蹺板及旋轉盤等遊戲場設施，也有為長輩打造的多項體健設施，如壓腿器、雙人大轉輪、雙人滑步機、三人上肢牽引等設施，要讓公三公園成為所有市民共融共享的友善空間，並成為綠意新地標！

市長侯友宜進一步說明，三鶯線陶瓷老街站「四點一線」串聯鶯歌觀光廊帶，車站站體、公三公園、「有趣」公共藝術及陶瓷老街，四個點與三鶯線的「四點一線」，形塑完整的觀光休憩廊帶。為推廣在地觀光，結合公三公園全新親子共融遊具啟用，今（17）日特別舉辦一日限定版「三鶯綻放 親子FUN享」親子同樂會，包含一日市集、奇幻泡泡SHOW、街頭藝人演出、歡樂唱跳秀及親子表演節目等等，要讓大朋友能玩得盡興、小朋友放電趣！

新北捷運局長李政安補充說明，捷運三鶯線規劃利用高架橋下空間與在地特色，落實「三鶯5公園」，規劃鶯歌區5座車站通通有公園，打造可近、可親、可及、可享的休憩綠地，除了陶瓷老街站旁的公三公園、國華站的國華公園、還有捷運鶯歌車站附近古鐘樓公園、緊鄰捷運永吉公園站的永吉公園以及鶯桃福德站附近的鳳祥公園。未來三鶯線通車後，將能共享捷運便捷及公園休憩空間，大幅提升周遭市民生活品質！