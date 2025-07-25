大罷免投票明登場　許淑華喊話票投同意：所有民代都該引以為戒

▲台北市議員許淑華。（圖／翻攝台北市議員許淑華臉書）



記者陳家祥／台北報導

首波大罷免投票將在26日登場。民進黨議員許淑華今（25日）在臉書表示，「明天我會投下同意罷免」，這一票，不只是為了淘汰不適任立委，更是要向這段期間，挺身而出的勇敢公民們，致上最真誠的感謝。

許淑華回憶，她從大學時代，就參與許多民主運動。那時她偷偷走上街頭，一邊感受民主改革的氣氛，卻也常常害怕「警察會不會把我帶走？」、「爸爸會不會在新聞上看到我？」

「台灣真的花了好久好久，才成功走到今天民主自由的社會。」許淑華說，去年有記者詢問她是否會帶頭發起罷免，「我說不會，一旁有位阿嬤喊得比誰都大聲『可能我們會哦！因為她太霸道』，那一幕，我一直記在心裡」。

許淑華表示，她之所以那樣回答，是因為希望尊重民主選舉的結果；也期盼剛上任不久的徐巧芯，可以善待松信區的市民，為台灣打拚。但沒想到，短短一年多，國會亂象越演越烈，藍白聯手毀憲亂政、擴權親共、阻擋國防、癱瘓預算，已經到了國家無法正常運作的地步。

許淑華說，當初那位「民主阿嬤」的話，就像預言一樣。無數公民走上街頭，在工作、家庭、課業之間來回奔波，還要站路口、拉連署。看到這些公民的背影，就像看到過去曾經的自己一樣；或者應該說，她從公民身上學到了更多。

許淑華提到，她也親身經歷過社會運動的辛苦和理想。當看到志工們一再被徐巧芯欺負、遭遇不公平打壓的時候，她知道絕對不能讓公民孤單，因此她很早就下定決心，全力協助公民團體。

許淑華表示，投票最後關頭，徐巧芯這幾天一直攻擊她「輸不起」，但她想告訴徐巧芯，個人的輸贏是小事，真正不能輸的，是得來不易的民主、是中華民國的主權、還有每一個台灣人的小小心願。

「這場大罷免，是一場公民運動，人民才是真正的主人，包括我自己在內，所有民意代表，都該引以為戒。」許淑華謝謝所有公民團體、志工，明天，請所有曾經支持過許淑華的鄉親朋友，一起出門投下同意票。