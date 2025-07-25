罷團晚會人潮湧至中山南路　作家轟黃國昌在中共跟台灣間竟有選擇障礙

▲罷團於立法院外濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免投票倒數最後一晚，反共護台志工聯盟今（25日）晚在立法院外濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」，儘管外頭下著大雨，在活動開始前人潮已湧入中山南路。作家李文成痛批人在凱道造勢的民眾黨主席黃國昌，「不藍不綠一點都不帥，是你居然在中共跟台灣間有選擇障礙」。

反共護台志工聯盟今晚在立法院外濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」，表演卡司包含「台語獨立樂團」裝咖人、饒舌歌手楊舒雅、「台灣民謠大師」陳明章等，現場也邀來詩人羅毓嘉、《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立、夏日破浪青年、作家李文成、女星鄭家純、補教名師呂捷、濟南教會牧師黃春生和民進黨團幹事長吳思瑤、聯電創辦人曹興誠等人宣講；而各地罷團回到自己的罷區做最後動員催票，將以「遍地開花、為民主守夜」的形式，於各地進行催票活動，在台北的濟南路晚會則將以直播連線的形式，與各地罷團的活動進行串聯。

儘管外頭下著大雨，但在活動正式開始前，現場紅椅已坐滿，且人潮持續湧入，已湧至中山南路。由於反罷方國民黨在相隔不到300公尺的凱道舉辦「不同意罷免」選前之夜，警方也嚴陣以待，防範不同陣營支持者發生衝突。

有民眾不斷高呼口號「大罷免，大成功！」現場氣氛相當熱絡，還有青年自製「做一個堂堂正正的台灣人」路牌到場支持，也有民眾自製手拿板「我本來可以好好在家聽泰勒絲黑膠的，但藍白兩黨逼我不得不上街」，更有民眾將民主飄帶、旗幟綁在「罷免是愛」大布條上，身上披著台灣獨立毛巾，直挺地佇立在後方以示決心。罷免國民黨立委羅明才團體「拔羅波」則製作創意罷免小物「拔成宮」，讓民眾擲杯、求籤，並贈送香火袋和專屬詩籤。

馮艾立提到，台灣人前進動力是自由，400年來有群勇敢台灣人願意站出來，不論對抗殖民者統治，還是威權專制，都有群勇敢台灣人出來抵抗，現在這群人就坐在台下，謝謝你們站出來。

李文成先致歉表示，他因家人罹患癌症缺席幾個月，「但我家人在今天早上告訴我，面對病毒癌症，你又不是學醫學的，你留在家沒有用，國會現在也有癌症，你給我上街頭去！」

李文成也高呼口號「黃國昌，臭俗辣」，他感謝大家今天坐在這，太陽花盛開後沒有從此放鬆戒心，也沒有像太陽花學運中獲益最多的兩人，現在一個在土城（指柯文哲），一個在凱道（指黃國昌）。這兩個人一個跑去給傅崐萁摸頭，一個讚嘆上海廁所，但他仍堅定在這，「不藍不綠一點都不帥，是你居然在中共跟台灣間有選擇障礙」。

▼泰勒絲粉絲自製手舉牌，「我本來可以好好在家聽泰勒絲黑膠的，但藍白兩黨逼我不得不上街」。（圖／記者詹詠淇攝，下同）