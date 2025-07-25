助理涉5億吸金案！徐巧芯稱不清楚　罷團斥雙標：當初怎麼質疑別人？

▲國民黨立委徐巧芯的助理雷挺。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北地檢署偵辦女子郭家希與丈夫錢祺圍以澳洲商Global公司名義在台吸金近5億元案，檢方查出國民黨立委徐巧芯的助理雷挺擔任此吸金集團的業務員。徐巧芯昨表示，雷挺違反本辦公室四大工作規則，本辦已將解僱。而今（25日）對於媒體追問，徐則僅回應，「我不清楚狀況」、「不方便告訴大家，這是我們自己辦公室的事情」就快步離去。罷免徐巧芯團隊則批評，當時吳釗燮助理涉共諜案，徐巧芯說，助理被滲透，老闆怎麼可能不知道？現在問問你自己，助理涉詐，老闆怎麼可能不知道？

▼徐巧芯掃街拜票。（圖／記者周宸亘攝）



對於媒體詢問，助理是大概什麼時候到辦公室工作？徐巧芯撇清：「我不清楚狀況」、「蠻錯愕的」。徐巧芯前一天也發聲明，涉案雷姓助理已經解職，對於時間點，徐則表示，「不方便告訴大家，這是我們自己辦公室的事情」。隨後快步離去。

罷團質疑，為什麼徐巧芯身邊的人一個個捲入詐騙案，她本人卻每次都「毫不知情」？根據昨日新聞，徐巧芯的助理涉入詐騙吸金案，遭北檢以10萬元交保。而徐巧芯身為老闆，卻再次使出招牌絕招——「次元刀切割法」，撇得一乾二淨。

罷團指出，這已不是第一次了。從過去的家人涉入詐騙案，到現在連貼身助理都爆出問題，徐巧芯每次都只會說：「我不知道」、「我不清楚」。可是，當別人的助理出事，她可不是這個態度了。還記得她怎麼批評吳釗燮的嗎？當時助理涉共諜案，她質疑說：「助理被滲透，老闆怎麼可能不知道？」現在也請問問你自己，助理涉詐，老闆怎麼可能不知道？ 或者，這就是雙標的極致表現？

罷團表示，選前1天，講到詐騙，就必須請大家一起來回憶，徐巧芯總愛自誇在國會積極推動「打詐法案」，但諷刺的是，她在預算審查中，卻大幅刪減數發部的打詐經費。試問，徐巧芯口口聲聲要打詐，實際上卻大砍打詐預算，這樣的操作到底是防詐？還是幫詐？是不是為了替「有風險」的家人與助理留後路？我們不敢斷言，但徐委員有責任出來說清楚、講明白。