陸婚戀「海王」15年來6結6離　渣男落網：報復是因為女人太現實

▲大陸「婚戀海王」六結六離欺騙女性 。（圖／翻攝 央視法治社會）

記者任以芳／綜合報導

大陸四川資陽一名劉姓男子被網友封為「超級海王」，外表平凡卻身懷「感情操控術」，在過去15年裡結婚6次、離婚6次，被警方調查發現是一名不折不扣婚戀詐騙高手。他利用情感關係作為工具，騙取多名女性及其家屬超過人民幣200萬元，範圍橫跨70後至00後，令網友譏諷其為「婚戀界的拼多多」。

根據《央視》節目「社會與法治」昨24日報導，該名男子叫劉洋（化名）於2009年至2024年間，持續以婚戀為手段實施詐騙，涉案人數眾多，行徑極其精密且富有套路。他的六段婚姻，最長僅維持18個月，最短僅45天，每段關係幾乎都以密集借款和金錢糾紛收場，從岳父母、妻子兄弟到朋友親戚，無一倖免。

令人驚訝的是，除了第一任妻子外，後續五任妻子及其家庭無一不是劉洋的債主。四川資陽警方指出，這些受害女性背景各異，有70後離異女性、90後職場女性，甚至還有00後在校大學生，但都在戀愛關係中栽了跟頭。

▲大陸婚姻登記資訊尚未全國聯網，產生法律漏洞。（圖／翻攝 央視法治社會）

劉洋根據不同年齡層女性量身打造「完美情人」形象，面對70後，他謊稱自己是「國企中層幹部」，甚至出示偽造的房產證； 面對90後職場女性，則以「創業精英」身份出現，言談間充滿成功人士氣場；就連00後學生哥不放過，搖身一變成「留學歸國富二代」，衣著談吐均細緻設計。

一名受害人回憶，劉洋不僅外表親切，還能準確說出她最喜歡的作家與電影，讓她以為遇到「靈魂伴侶」，沒想到他手機中竟同時與12名女性曖昧互動。

警方指出，劉洋的「套路」常見於婚後不久即開始以各種理由借錢。例如，要求妻子的弟弟擔保貸款35萬元，誘導岳父母抵押房產借款50萬元，事後則以各種藉口推脫不還，或乾脆在離婚前迅速將財產轉移至親屬名下。每次離婚後，劉洋全身而退，留下債務由女方承擔，騙取多名女性及其家屬超過200萬元。（以上單位人民幣）

這些受害者的處境極為淒慘，有人房產遭查封後蝸居於30平米出租屋；有人患上重度憂鬱症無法工作；甚至有一名女性的女兒因此患上婚戀恐懼症，對人際關係失去信任。

▲ 大陸海王裝有錢人欺騙女性，落網後為自己辯解，說女人太現實才要報復。（圖／翻攝 央視法治社會）

劉洋長期重複行騙，與現行制度漏洞脫不了關係。由於大陸婚姻登記資訊尚未全國聯網，他能夠在四川、重慶、貴州等多地多次登記結婚卻不被發現。此外，他還利用《民法典》中對「夫妻共同債務」的模糊規定，每次離婚前即將財產剝離，使受害者無法以法律手段追回損失。

節目上訪問一名大陸檢察官直言，「他就像在法律鋼絲上舞蹈，技術嫻熟又極具破壞性。」

更令人震驚的是，劉洋節目中自述中竟表示，自己之所以行騙，是出於對女性的「報復心理」，聲稱「女人不可靠，太現實了」，此言論引起眾怒。

事件曝光後，網民群起而嘲。有網友譏諷他是「婚戀界的拼多多，用同一張結婚證砍完一刀又一刀」；也有人感慨：「他把婚姻當兒戲，玩得如此透澈。」更有趣的是，五任前妻在派出所同時報案，竟自嘲自己是「婚戀扶貧基金會會員」。

目前，劉洋已被立案調查，警方正進一步追查其全部涉案細節與人際網絡。社會各界也呼籲儘快推動婚姻登記全國聯網、強化情感詐騙打擊機制，以防更多人遭受類似騙局。

