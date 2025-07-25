百大企業富豪甜喊「滋潤妳」彰化熟女秒暈船　險被騙走50萬

▲熟女落入假富豪陷阱。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名年約40多歲女子在交友網站認識一名自稱「百大企業家」的富豪男子，對方天天甜言蜜語不斷的說「愛妳、滋潤妳」，還保證帶她投資賺大錢。正當她以為遇到真命天子時，對方卻開始要錢，一開始面交10萬元，對方又要她一次加碼50萬元，幸好她及時清醒報警，在面交時當場抓到27歲吳姓車手，揭穿這場愛情騙局。

▲彰化和美警分局查獲假交友真詐騙車手。（圖／警方提供）

和美警分局表示，此案事情發生在7月初，女子透過交友網站認識這名「企業家」，對方不僅每天傳訊息關心，還說要「寵妳、呵護妳、滋潤妳」，讓林女覺得終於找到好對象。接著對方推薦她加入某投資平台，聲稱操作虛擬貨幣「穩賺不賠」，女子一時昏頭，面交了10萬元。

▲假富豪獅子大開口一次要50萬。（圖／警方提供）

沒想到錢剛交出，對方馬上要求再加碼50萬，但女子認為一次10萬元，對方還嗆她「妳太膽小了」 ，雖然談定交付23萬，但女子覺得不對勁，趕緊跑到伸港分駐所求助。警方一聽就斷定是詐騙，決定將計就計，要女子配合約出車手。19日雙方在超商面交時，埋伏員警一擁而上，當場抓到吳姓車手，並在他身上搜出23萬現金、點鈔機和工作手機。

警方調查發現，詐騙集團先讓女子小額出金嚐甜頭，等放鬆戒心再騙大筆金額，幸好這次及時攔阻。和美分局也提醒，投資應找合法平台，千萬別輕信網友推薦，遇到可疑狀況就打165反詐騙專線查證。

▲彰化和美警分局從車手身上搜出現金及收據等做案工具。（圖／警方提供）