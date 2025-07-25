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妹子約見網友遭性侵！洗完澡躺床被壓制「私處驗出DNA」

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女子與網友相約見面，卻遭到對方性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

苗栗一名女子小悅（化名）透過網路認識男網友阿明（化名），雙方相約在現實見面，沒想到她因此落入狼爪、遭到阿明性侵。苗栗地院審理後，依照強制性交罪，判阿明4年4個月有期徒刑。

根據判決書內容，小悅與阿明是網友關係，2人2024年2月間相約見面，小悅抵達以後，便搭乘阿明的車輛，一起前往阿明的住處。

等到2人抵達以後，阿明便開始不安分，不斷出手試探小悅的底線，不過被小悅嚴詞拒絕。怎料小悅洗完澡、躺在床上玩手機時，阿明突然壓了過來，嚇得她不斷出手阻擋、拒絕，不過最終仍因為體型上的劣勢，遭到阿明性侵逞慾。

小悅受到侵犯以後，情緒頓時感到崩潰，並且向親屬哭訴遭到侵犯一事，最後在親友的陪同下前往醫院驗傷、報案，全案因此曝光。

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女子與網友相約見面，卻遭到對方性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

經過採檢調查，小悅全身多處驗出了男性DNA，型別也與阿明相符。阿明則對此辯稱，當天並沒有性侵小悅，也沒有觸碰對方的生殖器，僅有在就寢時隔著棉被碰到。

至於小悅私密處驗出的DNA，阿明則聲稱，這是小悅偷走他沾有精液的衛生紙，自行塗抹在私密處所導致。

苗栗地院法官審酌，小悅在調查過程中指證歷歷，前後供述一致，加上各項證據佐證，因此不採信阿明的說法。法官最後依照強制性交罪，判阿明4年4個月有期徒刑，全案仍可上訴。

 
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