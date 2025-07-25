國光客運擬停駛14條虧損路線　公路局：6條先整併

▲國光客運研擬停駛14條路線，公路局規劃先整併6條。（資料圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

國光客運半年內2度延遲發薪，更傳出財務危機，仍欠銀行團20多億元，國光客運已經向公路局提出14條國道客運和一般公路客運停駛規劃，公路局表示，將優先針對高雄墾丁6路線強制整併，其餘8條將與國光討論處理方式，以不影響服務為前提。

國光客運公司傳出財務危機，疫後累積貸款30億元，部分還款後，迄今仍欠20多億元，在銀行團要求瘦身和減少虧損路線下，國光客運擬停駛14條虧錢路線。

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公路局表示，對於國光客運公司財務狀況，公路局已積極密切了解掌握，由台北區監理所以設立各項預控檢核點方式，隨時了解國光客運公司薪資發放及車輛正常行駛進度。

公路局說明，該公司相關補助款均依程序以最快速度發放，同時訂定疫後融資信用貸款作業要點提供客運業者財務改善，並對國光客運公司所提路線及場站開源節流措施進行檢討協助，共同維持國光客運公司路線正常經營維持民行不中斷。

針國光客運公司擬停駛14條虧損路線，公路局指出，將優先針對高雄墾丁6條路線強制進行階段性部分路線整併，其餘8條中長途南部路線，公路局將進一步與國光客運公司討論路線及處理方式，並以維持相關路線不影響原有運輸服務為前提。