國光客運還欠銀行團逾20億元　下半年擬停駛14條路線瘦身

▲國光客運面臨財務危機，研擬停駛14條虧損路線。（資料圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

客運業營運困難，國光客運半年內2度延遲發薪，不但陷資金調度困境，還欠銀行團20多億元，在銀行團要求瘦身下，國光客運已經向公路局提出14條國道客運和一般公路客運停駛規劃，目前正與公路局協商中。國光客運表示，該14條路線將有代駛或替代路線，對民眾影響可降到最低。

國光客運傳財務危機，疫情後迄今已向銀行累積貸款約30億元，扣除已還款部分，迄今仍欠銀行團20多億元，銀行團也要求國光客運開源節流，啟動瘦身和財務改善計畫，除停駛虧損路線外，出售土地和房舍，爭取信保基金支持和合理調漲票價。

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國光客運總經理任季男表示，目前國光客運每個月光油料支出約5千萬，加上其他廠站租金、行政開銷、貸款利息等，每月支出高達2億元，加上疫情後旅客乘車習慣改變移轉至台鐵和高鐵，加上國道假日塞車導致行車時間長，長途路線旅客回流不如預期，營運上很辛苦，面臨經營困境，銀行團建議要開源節流、瘦身。

任季男指出，在銀行團建議下，目前已經跟主管機關公路局協調，並開過兩次會議，希望協助解決虧損比較嚴重的14條路線，國光客運希望可以停駛，該14條路線一年要虧損約將近2億元，平均載客率不到10人，有時候甚至不到5人。

任季男說，該14條研擬停駛路線大多有其他客運業者有重疊路線，其中有2條在屏東的公路客運路線為國光客運1家行駛，但也已找其他業者協商代駛，將把對民眾影響降到最低，停駛時間正在與公路局協商，可能下半年就可停駛，甚至更快。

任季男強調，國光客運去年開始想要瘦身，有些減班措施，但減少虧損不大，勢必要對虧損路線停駛，該14條路線停駛後，將減少虧損，緩解資金壓力。

國光客運不僅規劃瘦身救財務，也透過公路局協商地方政府縮短預撥款期程，任季男表示，以地方政府公車補貼為例，過往一年分兩期撥款，第一期自去年11月到今年4月，但迄今國光客運仍未收到地方政府撥付的補貼款約6千多萬元，過往結算一拖就要半年左右，希望未來可縮短為2個月，除已跟地方政府協商外，也期盼公路局可以協助溝通。