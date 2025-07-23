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萬里重大車禍1死14傷　彰化監理站：聯結車公司須負連帶責任

▲▼新北萬里重大車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北萬里重大車禍。（圖／記者郭世賢翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

新北市萬里區一輛國光客運，今(23日)上午在行經彎道時遭對向聯結車跨越車道迎面撞上，造成1人死亡、14人輕重傷。初步調查發現，肇事聯結車齡高達25年，雖通過檢驗但安全性引發質疑，而客運駕駛工時則符合規定。彰化監理站長黃建興指出，如果確認有肇事責任，聯結車所屬公司也要負起連帶責任。

公路局指出，該事故車輛主管機關為台中區監理所彰化監理站與台北區監理所，今(23)日至國光客運、貨運聯結車公司進行查核，事故原因警方初步判定為聯結車行經彎道處跨越對向車道，惟確切原因警方仍在釐清中。

▲▼新北萬里重大車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

肇事聯結車所屬在彰化縣鹿港鎮中山路的「旺昌交通公司」，事故發生後，彰化監理站立即派員前往公司進行全面稽查，重點查核公司對靠行車輛的管理機制是否完善。

據公路局初步調查，該輛聯結車於1999年4月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗日為2025年6月25日，下次檢驗日為12月24日；駕駛人駕籍正常，2021年9月取得職業聯結車駕照。

▲▼新北萬里重大車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，肇事的葉姓駕駛是以「靠行」方式掛靠旺昌交通公司，實際車輛停放於基隆地區。雖然是靠行車輛，但一旦確認駕駛有肇事責任，不僅駕駛本人需承擔刑事及民事責任，旺昌公司作為登記車主，依法也須負起連帶賠償責任。

此汽車禍意外發生於今天上午7時52分，國光客運與聯結車在新北市萬里區發生對撞，造成1人死亡、14人輕重傷，截至中午12時，尚有5人傷者未出院，包括基隆長庚4人、內湖三總醫院1人。

▲▼新北萬里重大車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

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