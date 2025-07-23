砂石車撞客運釀1死14輕重傷！肇事原因疑與下坡有關　2駕駛傷勢曝光

▲▼新北市萬里區23日上午發生重大車禍，釀成1死14輕重傷的慘案。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、戴若涵／新北報導

新北市萬里區景美路磚廠公車站牌前，23日清晨發生砂石車打滑撞國光客運的車禍，造成1人死亡、14人輕重傷的慘案。據了解，肇事原因疑似是，事發當時因下坡路段，造成砂石車後車斗先翻覆， 車頭撞向客運釀禍。

警方23日上午7時55分接獲民眾報案，景美路磚廠公車站牌前發生客運、砂石車交通事故，隨即派員趕赴現場處理，初步了解，砂石車沿基隆往金山方向行駛，過彎時打滑衝向對向，與對向的國光客運發生碰撞。

由於撞擊力道猛烈，31歲葉姓砂石車駕駛受困車內，國光客運坐第一排的39歲游姓男乘客當場失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治，整起事故一共造成1人死亡、2人重傷、12人輕傷。

據悉，事發當時砂石車載滿鋼條要前往萬里金鍛工業工廠，行經肇事路段時，疑因下坡路段，後車斗失控先翻覆，而車頭直接撞擊對向車道客運，才會釀禍，至於詳細事發原因及經過、肇事原因，仍有待警方進一步調查釐清。

而葉姓砂石車司機受有多根左側肋骨斷裂、左側顴骨骨折、左側臉部、頭皮撕裂、四肢多處擦傷，意識清楚，目前在內湖三總治療；國光客運57歲陳姓司機則是2根肋骨斷裂、四肢及身體多處擦、挫傷，意識清楚，目前在基隆長庚治療。