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驚疑健康問卷藏詐騙　屏東7旬夫妻奔派出所獲真相

▲內埔警分局員警確認訪查問卷。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局員警確認訪查問卷。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東內埔一對7丑江姓夫妻收到衛福部國健署寄來的健康問卷，擔心是詐騙陷阱，急奔派出所尋求協助。內埔警分局員警查看內容後確認信件為正式訪查問卷，並趁機進行防詐宣導，提醒有關「匯款」「提款卡」等關鍵字務必警覺，避免被騙。

▲內埔警分局員警確認訪查問卷。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警分局內埔所警員林彥丞、郭嘉玲日前巡邏勤務出勤前，遇有一對夫妻走進派出所表示，有詐騙問題想要請教，請警方協助幫忙。

年逾7旬的江姓夫婦表示，因收到一封名為衛福部國民健康署的來信，擔心是詐騙信件，所以馬上來派出所查證，希望警方幫忙。員警看完來信內容後發現，該信件是隨機訪查民眾的健康問卷，問卷上有訪查人員的資料及電話，確認為訪查問卷無誤。員警也藉此機會向江姓夫妻進行防詐騙宣導，並提醒如果有匯錢或寄送提款卡等關鍵字，百分之百就是詐騙，千萬要提高警覺，有任何問題馬上撥打165或110或直接到派出所諮詢，他們對警方的熱心協助不斷道謝。

分局長郭譯隆表示，因現在詐騙案件層出不窮，民眾接到不明郵件，請冷靜查證。對於民眾遇到疑似詐騙案件，能馬上到派出所諮詢，代表警方的防詐騙入戶宣導，已有一定的成效，請民眾務必隨時保持高度警覺，避免落入詐騙陷阱。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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