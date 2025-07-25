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警察輪流性侵！女在警局「淪性奴」9個月　子宮出血要求國賠

▲▼性侵,受害,婦女,家暴,男女,示意圖。（圖／VCG）

▲巴西29歲女子宣稱遭員警輪流性侵，淪性奴9個月。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西一名29歲女子2022年11月因涉嫌家暴丈夫落網，隨後被送進警局關押嫌犯的牢房，豈料數度遭警察輪流性侵，甚至當著她孩子的面伸狼爪，在警局各處逞慾，淪為性奴長達9個月，據信受虐程度極其嚴重，在事發2年之後仍飽受子宮出血之苦。如今她要求國賠50萬巴西幣（約新台幣266萬元），彌補這段讓她身心受創的痛苦經歷。

g1、每日郵報報導，這起事件發生在亞馬遜州聖安東尼奧杜伊薩（Santo Antonio do Ica），由於警局內部並無專門給女性使用的關押空間，因此與其他男性囚犯關在一起。當時的她身邊還帶著剛出生不久的孩子，母子倆就這樣待在牢房之中。

這名女子後來被員警輪流性侵。首席律師卡內羅（Dacimar de Souza Carneiro）指出，女子受害地點在警局各個角落，例如牢房、廚房、甚至是武器庫，「性侵事件發生在夜間……其他囚犯什麼話都沒說，因為他們也受虐」。

據信女子懇求警察不要當著她年幼兒子的面性侵她，但員警卻稱，「這裡是我們說了算」。另外，當她未被警察性侵期間，她與其他男囚共同關押在同一個空間內，時刻面臨再次遇襲的恐懼。

直到2023年8月，當她被轉移至女子監獄的時候，這段淪為姓奴長達9個月受盡折磨的日子才結束。她向獄方揭露此事，並指認5名加害人，分別是4名軍事警察與1名市政警衛。

報導指出，女子所遭遇的輪流性侵對她的身心造成永久性傷害，性暴力不僅帶來身體上的痛苦，還有心理方面的創傷，且受虐程度極其嚴重，導致事發2年之後依舊飽受子宮出血之苦，使她多次試圖輕生。

如今女子要求國賠50萬巴西幣，彌補她遇到的可怕對待。針對此案，亞馬遜州當局正在進行調查。

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