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社會 社會焦點 保障人權

公公每天要視訊！媳住婆家不到1個月慘遭他性侵　沒錢不敢反抗

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女子婚後因被經濟控制不敢反抗，慘遭公公性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／新北報導

女子小美(化名)婚後在家照顧2名幼子，沒有工作也沒有積蓄，在澳門和丈夫同住時，公公就以監督她顧孫為由，要求小美幾乎每天視訊，後來小美回台和公婆同住，生活費全由公婆支出，婆婆更會檢查小美的包包、禁止她在家鎖門，小美的經濟和生活全在公婆的監控下，公公見小美不敢反抗，竟在家對她性侵、猥褻得逞。全案經新北地院審理，法官依公公犯利用權勢性交罪，處1年2月徒刑。又犯權勢猥褻罪，處3月徒刑，可易科罰金12萬元。可上訴。

判決指出，小美原本和丈夫在澳門居住，2023年7月22日，她獨自帶著兩名幼子回台和公婆同住，因她平時在家照顧小孩，日常生活開銷都依靠公婆援助，卻因而慘遭公公狼爪。

2023年8月13日晚間8、9點，公公先在客廳伸手摸了小美胸部，見小美沒有反抗，藉口要求她倒酒，要小美到地下室，公公隨即跟上，對小美性侵得逞。小美事後打給姊姊問「姊，如果我朋友被公公性侵該怎麼辦」，姊姊回答「那很簡單，就醫院、警察局、上法院」，小美聽了馬上崩潰大哭並衝去洗澡，經姊姊詢問，小美仍只有哭說「姊，救救我」，但沒有說出實情。

同月15日晚間7時許，公公僅穿短褲坐在客廳餐桌前，在婆婆、小孩都在場吃飯時，用腳趾搓揉、輕拍小美的大腿約數10秒，猥褻得逞，這次小美將公公犯行用手機拍下，並由娘家人陪同報警。

全案審理時，公公的律師辯稱，筆錄顯示公公案發時有問小美爽不爽，小美回答很爽，因此兩人就算有發生性行為，也沒有違反小美意願，另外小美為澳門非永久性居民，每年會得到折合台幣24000元至28000元的補助款，小美的生活費由丈夫支付，她目前也已就業，生活並沒有仰賴公公，並不會因畏懼公公權勢而屈服。

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲公公從以前就愛打電話給媳婦，媳婦不接會被丈夫罵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

不過小美證稱，她沒有工作，平常生活費都由公婆支應，遭公公性侵時她被嚇到，因為公婆是金錢來源，她擔心還要養小孩，所以不敢反抗。婚後先生也沒給她生活費。

小美姊姊也證稱，小美的公婆要小美婚後專心顧小孩，他們會支應生活開銷，小美生完第一胎，就常因生活費跟老公吵架，因為老公後來都沒寄錢來，尤其認為小美跟公婆住後，不用支出生活開銷費用，因此公婆會給小美錢。

小美姊姊指出，她探望小美時，就目睹婆婆當她面檢查小美的包包內有甚麼物品、裡面有多少錢，或罵小美「為何大白天要鎖門」。且小美曾說過，不管她在澳門或台灣，只要家裡的人出去上班，公公就會打電話給她，即便小美和公公都在家，公公還是會打視訊電話，她聽了覺得小美好像被監控，連一起出去吃飯，小美都要一直注意時間，擔心被罵。

法官也發現，當小美還在澳門時，公公為了要監督小美有沒有照顧好孫子，幾乎每天都要求小美視訊通話，丈夫也曾因小美沒接電話，辱罵「你他X的，我爸我媽打電話給妳不會接的是不是？我這把妳電話停掉，把你電話摔了最快你他X智障，還繼續在想要當多久？我X你媽一個正常點行不行」等語。

法官認為，小美婚後沒工作、沒存款，帶小孩回台後，生活全靠公婆援助，公婆對小美生活監督甚嚴，小美丈夫又對她言語暴力，而小美的娘家也無法提供住處讓她居住，公公便利用照護小美的機會性侵，導致小美身心受創，另根據家防中心調查，小美習慣順從他人意見來代表自己的意見，長期受到丈夫、公婆精神、言語、肢體虐待，又遭公公不當性對待，失去自我生存及做決定之能力等情，判定公公犯行屬實，審酌公公為水泥工，經濟狀況普通等情，依他犯利用權勢性交罪，處1年2月徒刑。又犯權勢猥褻罪，處3月徒刑，可易科罰金12萬元。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

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