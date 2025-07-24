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夜店妹遭野男3度性侵！崩潰「拉朋友下水」：問她要不要給你上

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲小美立即就醫驗傷，檢出與阿傑相符的男性DNA（示意圖／記者黃克翔攝）

記者曾羿翔／綜合報導

一名女子小美（化名）與友人小敏（化名）至台北市信義區夜店飲酒狂歡，結識男子阿傑（化名）及其友人，4人之後一同前往西門町某飯店過夜。阿傑與小美入住160號房後，趁她酒醉無力反抗，3度對其施以強制性交，甚至脅迫她以口交滿足性慾。

判決書指出，小美當下不斷推拒並喊「好痛」、「不要」，最終痛苦哀求：「我真的做不到這件事…等小敏來你再問她要不要給你上」，阿傑才停止侵犯。小美身體多處抓傷，精神亦深受創。

案發後，小美立即就醫驗傷，鑑定發現其陰道樣本中檢出與阿傑相符的男性DNA。調查時阿傑坦承犯行，並與被害人達成調解，賠償損害，小美亦表達不再追究刑責，請求法院從輕量刑。

台北地方法院審理後，認定阿傑行為構成強制性交罪，判處有期徒刑1年10月，緩刑5年，期間需接受保護管束，2年內完成160小時義務勞務，並參與8場法治教育課程。法院亦表示，雖然阿傑犯罪情節嚴重，但考量其認罪態度、與被害人和解及其年輕尚在學等因素，依法酌減刑期並宣告緩刑。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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