關稅談判成功關鍵曝！川普誇耀「自身成就」：日本投資5500億美元

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府針對各國祭出的對等關稅政策，將從8月1日起正式實施。對此，日本政府全面展開談判，自民黨在參議院選舉因無法拿下過半席次而慘敗後，川普正式公布日本的稅率從25%下調至15%。川普向記者坦言，美日雙方達成協議的關鍵，在於日本承諾向美國投資5500億美元。

根據《日本放送協會》，美國總統川普於當地時間24日向來訪的記者團透露，美日雙方能就關稅稅率達成協議的原因，「他們（日本）願意支付5500億美元（哲和日圓約80兆圓、新台幣17兆8750億元），所以對等關稅稅率稍稍往下修。」

報導指出，川普再度強調，美國與日本之所以能夠針對關稅達成協議，應該歸於他自己一個人的成就，而日本所投資的5500億美元，將用於重振和擴大美國的基礎產業。同時，川普也表示，美國將獲得90%的投資利益。

據悉，美國白宮23日發布「事實清單」揭露美日談判細節，日本政府在川普指引下承諾對美投資5500億美元，包括美國能源基礎設施、半導體製造研發、關鍵礦物開採精煉、藥品生產、國防造船等，且日本承諾購買100架波音客機等美製商用飛機，消弭阻礙美國車廠進入日本市場的非關稅壁壘，並認可美國汽車安全標準。

日本也同意，立即將美國米進口量提升75%，採購玉米、大豆、肥料等價值80億美元的美國農產品。