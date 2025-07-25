20歲櫻花妹新宿拉客「海撈2450萬」：我只賣外國老男　4女長相曝

▲日本東京都歌舞伎町經常有年輕女性站壁賣春。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

東京再爆賣淫坑殺詐騙事件，4名20多歲的年輕女子、俗稱的「拉客女郎」，因涉嫌街頭賣淫，專門鎖定外國觀光客為目標詐騙，24日遭到日本警視廳逮捕。主嫌青柳美結年僅20歲，從前年開始2年期間不法獲利高達1.1億日元（約台幣2450萬元）。

日媒報導，20歲的青柳美結與另外3名年輕女子從今年5月到6月間，涉嫌在新宿歌舞伎町的大久保公園附近，街頭鎖定嫖客交易。警方表示，4人為躲避便衣警察的取締，專門針對不諳日語的外國觀光客下手，透過翻譯APP與嫖客溝通，進一步性交易，青柳還開了26名女性成員的群組，成員間會共享警察巡邏地點、便衣警察的照片，被依違反《防止賣春法》逮捕。

4人被逮後皆坦承犯行，供稱賣淫是為了賺取去「男公關店」消費的資金。青柳甚至表示，「我只接客看起來絕對不是便衣警察的外國人、老年男子」，並且會和其他成員在群組共享警方巡邏情報。

4女包括住在新宿、無業的主嫌青柳美結，警方懷疑她從2023年起的2年間，非法獲利高達1.1億日元。24歲內山夢叶則被拍到與一名外國男性當街交易後，一起離開現場。

去年10月起，警方就接獲49件報案，多是外籍遊客表示「開房間後金錢遭竊」的情形，東京警視廳保安課正在調查與本案是否相關，光是今年上半年，在該區因涉賣春法被逮捕的女性已高達75人，較去年同期激增2倍。

警方初步判定，4人可能隸屬專榨外國旅客的詐騙集團，不僅涉及賣淫，也有搭訕誘導騙錢的行為。