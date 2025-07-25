飼育員認錯名字「下跪謝罪」　霸氣海豹舉起小手手：朕准了，退下

▲飼育員因誤叫名字，在水槽前向海豹フタバ土下座謝罪。（圖／翻攝自上越市立水族博物館官方X）



圖文／CTWANT

日本新潟縣上越市立水族博物館「うみがたり」近日在官方X（原Twitter）分享一則趣事，引發網友熱烈討論。飼育員因誤將海豹名字寫錯，閉館後親自下跪「謝罪」，而海豹以宛如「帝王般」的姿態回應，瞬間擄獲大批網友的心，相關貼文更突破16萬個讚。

飼育員因誤叫名字，在水槽前向海豹フタバ土下座謝罪。（圖／翻攝自上越市立水族博物館官方X）

7月19日，館方在X貼出一張海豹後腳直立的照片，並附文「踏實型的海豹！」同時加上「#斑點海豹 #ミツバ（Mitsuba）」的標籤。然而，照片中的海豹其實不是「ミツバ」，而是另一隻名叫「フタバ（Futaba）」的個體。

錯誤曝光後，館方於隔日再度發文坦言失誤，並寫道：「今天閉館後已經向被叫錯名字的フタバ致歉！牠以寬宏大量的心態原諒了我們！」貼文附圖中，飼育員在水槽前土下座致歉，而海豹フタバ則舉起一隻鰭，彷彿在說：「無妨，退下吧！」這霸氣又幽默的畫面讓許多網友笑稱「根本神明下凡」。

該貼文隨即引發熱議，網友留言：「這氣場比人類還強」、「看起來真的在說『朕准了』」、「牠的手勢太完美，好像漫畫裡的大將」、「這應該頒給最佳飼育員與最佳演員獎！」

截至目前，該文已獲得超過16萬個讚，並在日本社群平台瘋傳，甚至被網友做成各種搞笑二創，讓フタバ瞬間成為水族館的「超人氣偶像」。

延伸閱讀

▸ 邊牧被放烘乾箱1小時活活烤死 寵物店謊稱中暑

▸ 國航員工變婚宴蟑螂？5人包600偷酒水拿喜餅 逼新娘刪文嗆：警局備案

▸ 原始連結