　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

推廣惜食料理　「首惜廚師」提惜食三階論

▲蘇俊賓頒獎首惜廚師優勝者

▲「惜食創意教案組」由薛雲華與胡育霖兩位教師奪冠。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局舉辦「114年首惜廚師甄選活動」，推動在地飲食與低碳生活。副市長蘇俊賓24日出席頒獎典禮指出，學環工的人常說，垃圾只是放錯位置的資源，同樣的道理，廚餘只是沒有被充分運用的好食材。

蘇俊賓自稱有3樣強項料理，分別是：煎蛋、煎蘿蔔糕、煎蘿蔔糕+蛋；並且以家電產品中，冷氣機對料理(具除濕(廚師)功能)最有幫助冷笑話，強調廚師平日對於經營健康和藉由美食連結情感的重要。

▲蘇俊賓頒獎首惜廚師優勝者

▲「惜食料理食譜組」由吳添豪同學奪冠。（圖／記者楊淑媛攝）

蘇俊賓進一步提出「惜食三階論」，第一階段是從源頭充分利用，由環保局、農業局積極與賣場合作，讓一些新鮮但可能賣相不好的農產品或水果，有機會用比較低廉的價格讓消費者選購做成餐食的原料，提高被利用的機會

第二階段則是料理減廢，蘇俊賓認為，透過巧思與料理技巧，讓所有的食材在料理的過程中充分被運用，如此一來也大大減少這些食材被取捨，淪落為廚餘。最後一個階段則是惜食完食，強調依據用餐人數，烹煮份量適中的菜餚、讓零剩食落實成為大家日常生活的自然習慣，也兼具健康與環保的意涵。

▲蘇俊賓頒獎首惜廚師優勝者

▲學做料理很療癒。（圖／記者楊淑媛攝）

活動現場，蘇俊賓也跟獲獎廚師們一同示範「蔬菜煎餃」、「蓮藕鑲肉」與「鮮蔬捲餅」等，這些食譜兼具全食材利用、在地當令以及低碳烹調的特色，非常值得推薦給大家參考

環保局表示，本次活動分為「惜食創意教案組」與「惜食料理食譜組」兩大類別。在教案組中，由薛雲華與胡育霖兩位教師合作設計的《超級午餐SHOW！產地傳奇 × 惜食大挑戰》深獲評審青睞。他們以校園午餐為主題，結合教學與創意，帶領學生化身「惜食偵探」，探索食材從產地到餐桌的旅程，並以「午餐DJ」等趣味活動，將惜食理念融入日常校園生活，從小培養尊重食物與資源的態度。

而在料理組方面，來自桃園、目前就讀澎湖科技大學餐飲系的吳添豪同學，以「蝦語藏珍」與「魚影金芯」兩道精緻料理脫穎而出。他巧妙運用蝦殼等常被忽略的邊角料，創作出兼具創意與環保概念的料理。他們也將代表桃園市參加全國大賽，展現「沒有剩餘的食材，只有等待被發現的價值」的惜食精神。

環保局也籲請市民朋友，一同支持在地農產、珍惜每一份食材。透過一餐一行動，實踐惜物、低碳與永續的飲食文化，讓每一頓飯不僅是美味的記憶，更是一份守護地球的承諾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中27日送肉粽「路線曝光」　喪家提醒迴避
三颱狂奔！范斯高「轉彎甩尾」2波豪大雨紅發紫　全台濕到周末
傅崐萁夫妻嗆沒看到花蓮捐款　童子賢貼細項打臉「近億捐款名單曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園里長大串連　合體萬美玲呼籲守住好立委

桃園「石門水庫楓半馬」　聯合日本神戶馬拉松共同行銷

推廣惜食料理　「首惜廚師」提惜食三階論

謝美英牽線做公益　「桃鍋物」招待憨兒吃鍋趣

總經費40億　張善政拍板自行興建「蘆竹行政園區」

世大運中國搶賀電　張善政力挺台灣選手譴責中方行為

台南和順工業區感念台電搶修辛勞　捐60箱平安餅祝福幕後英雄

一聲巨響驚見「3米蟒蛇」獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去勒死牠

黃偉哲力推「三不四要」防網路性剝削　守護孩子網路安全過暑假

MIT之光！台鹽以膠原蛋白技術奪國際金獎　展現台灣製造硬實力

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【泰柬衝突升溫】泰7-11遭炮擊全面燃燒　邊境衝突已釀9亡14傷

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

【3秒被KO】下次出車道前記得要嗶磁扣⋯

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【大雨也擋不住】罷團造勢破5萬人　冒雨力挺齊聚凱道

【試圖搶賀電】中華隊領獎遭中國官員鬧場！　體育署長嚴厲譴責

桃園里長大串連　合體萬美玲呼籲守住好立委

桃園「石門水庫楓半馬」　聯合日本神戶馬拉松共同行銷

推廣惜食料理　「首惜廚師」提惜食三階論

謝美英牽線做公益　「桃鍋物」招待憨兒吃鍋趣

總經費40億　張善政拍板自行興建「蘆竹行政園區」

世大運中國搶賀電　張善政力挺台灣選手譴責中方行為

台南和順工業區感念台電搶修辛勞　捐60箱平安餅祝福幕後英雄

一聲巨響驚見「3米蟒蛇」獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去勒死牠

黃偉哲力推「三不四要」防網路性剝削　守護孩子網路安全過暑假

MIT之光！台鹽以膠原蛋白技術奪國際金獎　展現台灣製造硬實力

快訊／美國摔角傳奇人物「無敵超人」霍肯逝世　享壽71歲

快訊／曾大戰巨石強森！WWE傳奇摔角手驚傳逝世　享壽71歲

李元瀚最後台電制服不合身　ICU連夜「找阿姨改」淚：一定很痛吧

梓渝二度回應「目前已單身」　曝負債狀況道歉粉絲：抱歉讓大家寒心

《PTCG Pocket》新擴充包童年回憶「金銀版」來啦！好想要同步登場

閱之海筆記／迷魂記：伊藤詩織性侵案與日本之「恥」

快訊／宏國復出引爆雙職籃信任危機　TPBL陣營7隊盼「合作優先」

《航海王》樂高神還原！新系列漫博亮相、梅利號致敬經典大戰

翻轉花蓮需靠藍軍挺身　林右昌今第10度赴花蓮力拼罷免過關

杜汶澤表態726投票　記者會點名徐巧芯

地方熱門新聞

3米蟒蛇獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去

AMG賓士、挖土機、聯結車8/5台南地檢變價拍賣開搶

桃園「石門水庫楓半馬」　聯合日本神戶馬拉松共同行銷

張善政拍板　自行興建「蘆竹行政園區」

世大運中國搶賀電　張善政挺台灣選手

桃園里長大串連　合體萬美玲呼籲守住好立委

埔里土石流受災戶　國軍出動助清理家園

62歲阿嬤當保全站上哨崗也站穩自己的人生路

台南和順工業區感念台電搶修辛勞捐60箱平安餅祝福幕後英雄

車聚佔領國3南投服務區

推廣惜食料理　「首惜廚師」提惜食三階論

謝美英牽線做公益　「桃鍋物」招待憨兒吃鍋

網瘋傳「台中19投票所」地點超詭異　事實查核中心出手了

MIT之光！台鹽以膠原蛋白技術奪國際金獎展現台灣製造硬實力

更多熱門

相關新聞

青少年陷入曝險渠道　蘇俊賓籲政府應整合資源

青少年陷入曝險渠道　蘇俊賓籲政府應整合資源

行政院會今（3）日召開院會討論暑期青少年保護措施，由內政部、教育部針對青春專案輔導關懷及查緝重點進行報告。桃園市副市長蘇俊賓表示，針對計劃項目中的組織犯罪、毒品、和詐欺防制，站在曝險少年立場上，會走入曝險渠道，面對共同難題都是「金錢誘惑」，進而走到犯罪循環，要讓青少年從犯罪循環脫離，關鍵是能不能讓青少年能接收到公部門投入資源，培養過渡到正常就業的循環。

毒駕件數暴增且空窗期大　蘇俊賓籲應納入快速檢驗對象

毒駕件數暴增且空窗期大　蘇俊賓籲應納入快速檢驗對象

誰也不是誰的雜質！蘇俊賓提「同善媽」　批賴清德：請相互尊重

誰也不是誰的雜質！蘇俊賓提「同善媽」　批賴清德：請相互尊重

中埔國小玩具醫院揭牌　蘇俊賓：實踐3大價值

中埔國小玩具醫院揭牌　蘇俊賓：實踐3大價值

詐騙廣告APP橫行　蘇俊賓籲中央應強化源頭管理

詐騙廣告APP橫行　蘇俊賓籲中央應強化源頭管理

關鍵字：

惜食料理蘇俊賓首惜廚師頒獎

讀者迴響

熱門新聞

范斯高轉彎甩尾　2波豪大雨紅發紫

台中27日送肉粽「路線曝光」　喪家提醒迴避

驚悚畫面曝！男大生遭砂石車輾斃　母認屍崩潰

Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發

Sandra克服「免疫媽媽」宣布懷孕

傅崐萁夫妻嗆沒看到花蓮捐款　童子賢貼細項打臉「近億捐款名單曝」

公公每天要視訊！媳住婆家不到1個月遭性侵

10萬人上凱道空拍圖曝　曹興誠：團結起來讓台灣變成更穩固的國家

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天「發現被刪好友」

夜店妹遭野男3度性侵！崩潰「拉朋友下水」：問她要不要給你上

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

夜店殺警案嫌賴帳東區高檔酒店尋歡

劉寶傑談大罷免：好牌被打爛

50%當選卻被25%罷免掉？　黃暐瀚：該想想為何支持者消失了

更多

最夯影音

更多

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【泰柬衝突升溫】泰7-11遭炮擊全面燃燒　邊境衝突已釀9亡14傷

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面