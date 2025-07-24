推廣惜食料理　「首惜廚師」提惜食三階論

▲「惜食創意教案組」由薛雲華與胡育霖兩位教師奪冠。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局舉辦「114年首惜廚師甄選活動」，推動在地飲食與低碳生活。副市長蘇俊賓24日出席頒獎典禮指出，學環工的人常說，垃圾只是放錯位置的資源，同樣的道理，廚餘只是沒有被充分運用的好食材。

蘇俊賓自稱有3樣強項料理，分別是：煎蛋、煎蘿蔔糕、煎蘿蔔糕+蛋；並且以家電產品中，冷氣機對料理(具除濕(廚師)功能)最有幫助冷笑話，強調廚師平日對於經營健康和藉由美食連結情感的重要。

▲「惜食料理食譜組」由吳添豪同學奪冠。（圖／記者楊淑媛攝）

蘇俊賓進一步提出「惜食三階論」，第一階段是從源頭充分利用，由環保局、農業局積極與賣場合作，讓一些新鮮但可能賣相不好的農產品或水果，有機會用比較低廉的價格讓消費者選購做成餐食的原料，提高被利用的機會

第二階段則是料理減廢，蘇俊賓認為，透過巧思與料理技巧，讓所有的食材在料理的過程中充分被運用，如此一來也大大減少這些食材被取捨，淪落為廚餘。最後一個階段則是惜食完食，強調依據用餐人數，烹煮份量適中的菜餚、讓零剩食落實成為大家日常生活的自然習慣，也兼具健康與環保的意涵。

▲學做料理很療癒。（圖／記者楊淑媛攝）

活動現場，蘇俊賓也跟獲獎廚師們一同示範「蔬菜煎餃」、「蓮藕鑲肉」與「鮮蔬捲餅」等，這些食譜兼具全食材利用、在地當令以及低碳烹調的特色，非常值得推薦給大家參考

環保局表示，本次活動分為「惜食創意教案組」與「惜食料理食譜組」兩大類別。在教案組中，由薛雲華與胡育霖兩位教師合作設計的《超級午餐SHOW！產地傳奇 × 惜食大挑戰》深獲評審青睞。他們以校園午餐為主題，結合教學與創意，帶領學生化身「惜食偵探」，探索食材從產地到餐桌的旅程，並以「午餐DJ」等趣味活動，將惜食理念融入日常校園生活，從小培養尊重食物與資源的態度。

而在料理組方面，來自桃園、目前就讀澎湖科技大學餐飲系的吳添豪同學，以「蝦語藏珍」與「魚影金芯」兩道精緻料理脫穎而出。他巧妙運用蝦殼等常被忽略的邊角料，創作出兼具創意與環保概念的料理。他們也將代表桃園市參加全國大賽，展現「沒有剩餘的食材，只有等待被發現的價值」的惜食精神。

環保局也籲請市民朋友，一同支持在地農產、珍惜每一份食材。透過一餐一行動，實踐惜物、低碳與永續的飲食文化，讓每一頓飯不僅是美味的記憶，更是一份守護地球的承諾。