　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

毒駕件數暴增且尿檢空窗期大　蘇俊賓籲應納入快速檢驗對象

▲桃園副市長蘇俊賓今天出席行政院會時建議，毒駕空窗期仍過長，潛在風險不容忽視。（圖／行政院提供）

▲桃園副市長蘇俊賓今天出席行政院會時建議，毒駕空窗期仍過長，潛在風險不容忽視。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於毒駕案件逐年攀增，桃園市副市長蘇俊賓今（26）日出席行政院會時指出，毒駕問題日益嚴峻，呼籲應加速尿液檢驗時效，並參考國外經驗，開發新型唾液快篩技術，即時掌握毒駕風險。此外，毒駕相較於酒駕，危險程度只高不低，酒駕檢測沒有空窗期，毒駕卻有空窗期，蘇俊賓建議應強化執法力度。

蘇俊賓今天在行政院會上表示，2022年全國毒駕有267件、2024年大幅提高到1991件，其中桃園市就查獲91件，今年第一季毒駕已達1189件，毒駕風險勢必超過去年許多。蘇俊賓認為，毒駕問題日益嚴峻，呼籲應加速尿液檢驗時效，同時參考國外經驗，開發新型唾液快篩技術，以即時掌握毒駕風險，並配合修訂《道路交通管理處罰條例》第35條，比照酒測規定，要求駕駛人必須配合唾液檢測，否則重罰18萬並當場移置保管車輛及吊銷駕照，強化執法力度。

蘇俊賓以早在去年底參與行政院會「新世代反毒策略行動綱領（第三期）」計畫時，兩度發言提醒，新興毒品氾濫與檢驗進度的嚴重落差，可能導致龐大黑數難以掌握。今天在院會上再度重申，經過相關部會的努力，新興毒品的尿液檢驗時效已從前年平均6個月縮短至去年4個月，今年更進一步壓縮至2個月內，顯示中央確實在提升檢驗量能上有所投入。但毒駕相較於酒駕，危險程度只高不低，沒道理酒駕檢測沒有空窗期，毒駕卻有空窗期。

蘇俊賓強調，依據警政署今年4月修訂的《取締疑似施用毒品後駕車作業程序》，若警方發現駕駛人持有毒品或呈現施用跡象，需先進行語測觀察並採集尿液送驗，只有檢驗結果呈陽性後才能依法進行移送或處分。目前即便啟動加速機制，毒駕案件從送驗到舉發、扣牌仍需10個工作天以上。建議除加強第一線執法外，後端檢驗資源必須同步跟進，並將毒駕納入「警察機關提升毒品尿液檢驗量能及快速檢驗計畫」，列為24小時內快速檢驗的重點項目。

此外，針對毒駕取締，蘇俊賓呼籲中央參考澳洲、香港等地採用的唾液快篩技術，警政署早在去年署務會報中便提出研發毒品唾液快篩試劑之構想，提供員警執勤時使用。但這類快篩試劑目前屬於醫療器材，須經衛福部認證許可，相關法規修訂及檢驗標準建立後，才能正式投入執法。中央應加速推動唾液快篩機制，讓執法人員能在第一時間篩檢毒駕風險，不僅能減輕基層警力負擔，也能顯著提升毒駕取締效能。

行政院長卓榮泰對於桃園市副市長蘇俊賓建議表達支持態度，並指示內政部研議可行方案，將毒駕案件納入24小時檢驗流程，同時加速毒品唾液快篩技術的開發，以提升緝毒效率。

 【更多新聞】

藝人林彥君老公「車神一哥」遭控侵占選手贊助費　一審無罪

疑飆車失控衝進民宅！賓士C250「斷成兩截」畫面曝　另1車跑了

中壢派出所全新廳舍今啟用　桃市首座與社宅共構警察機關

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 7705 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世
羅志祥「拒上賀瓏節目」　私下真面目惹不滿
緊急避難包到底該裝什麼？　國家級官方建議看這裡
快訊／瑞芳傳槍響！男朝水產行轟3槍　1員工中彈
血壓「早晚有差」別緊張！醫揭1狀況要警覺
藍營猛攻賺紅錢　郭昱晴丈夫不忍了：已蒐證「必要時提告」
高中生破解悠遊卡「刷退變現」爽領數十萬　悠遊卡公司回應了
「漢光41」延至10天　重點7張圖一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

毒駕件數暴增且尿檢空窗期大　蘇俊賓籲應納入快速檢驗對象

關山警分局啟動3天交通大執法　加強取締高風險違規

無良兄弟檔從北偷到南！　潛入台南33棟大樓剪電纜損失破300萬

台南南區新興新建停車場啟用　提供248席車位免費試停至月底

文科女孩華麗轉身　參訓一月投入半導體業月薪成長3成

花蓮豐濱Romadiw市集7/11登場　體驗山海原鄉風情

台南首創職安輔導四年逾七百人受惠　「勞僱安心計畫」守護移工

森林王子降臨雲林文昌國小！張泰山分享圓夢祕訣　小球迷嗨翻

柚香撲鼻×地方創生！　麻豆數位機會中心推桌遊玩在地人文風情

漁業署力挺在地　雲林口湖漁產祭6/29創意海鮮免費吃

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

【是個狠人】淡定女娃看診不哭不鬧！吃藥沒在怕秒shot掉

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

【協議剛簽就開轟】川普氣炸！怒批以伊「他X的不知道在幹嘛」

【越南騎鴕鳥！】朋友上演壓車秀　摔飛後笑聲各種此起彼落XD

【嬰兒室見新生弟】3歲哥奶音問：一排一排的是我們的嗎？

毒駕件數暴增且尿檢空窗期大　蘇俊賓籲應納入快速檢驗對象

關山警分局啟動3天交通大執法　加強取締高風險違規

無良兄弟檔從北偷到南！　潛入台南33棟大樓剪電纜損失破300萬

台南南區新興新建停車場啟用　提供248席車位免費試停至月底

文科女孩華麗轉身　參訓一月投入半導體業月薪成長3成

花蓮豐濱Romadiw市集7/11登場　體驗山海原鄉風情

台南首創職安輔導四年逾七百人受惠　「勞僱安心計畫」守護移工

森林王子降臨雲林文昌國小！張泰山分享圓夢祕訣　小球迷嗨翻

柚香撲鼻×地方創生！　麻豆數位機會中心推桌遊玩在地人文風情

漁業署力挺在地　雲林口湖漁產祭6/29創意海鮮免費吃

李易、六月遊峇里島「十指緊扣放閃」！　手比愛心羞認：充飽電了

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

開轟心態大不同　林岳谷沒想太複雜：這次飛比較遠

賣不動！中國5月土地出讓收入創10年新低

拚加薪1萬！代理教師偽造「政大碩士證書」　連吃2罪這下慘了

都美竹又被控詐騙！爆料者露面哭訴「騙錢不還」　她強硬回擊了

訪問／金大明狂推台灣熱門景點　鄭敬淏心動「想來旅遊」：他真的愛台灣！

緊急避難包到底該裝什麼？　國家級官方建議看這裡！

毒駕件數暴增且尿檢空窗期大　蘇俊賓籲應納入快速檢驗對象

她罹「最惡性乳癌」當晚寫遺書　健保給付免疫治療年省200萬

超跑迷兒子心齋橋遇愛車　車主熱情邀試坐讓他圓夢

地方熱門新聞

南投家扶才女葉依珊不畏生命困境完成大學學業

抗惡罷！桃園藍白大合體　賴香伶挺呂玉玲

反罷戰火升溫　立委萬美玲催不同意票

桃園市議會審議通過　115年3/1日起增加13里

李宗霖、張博洋同步退黨台灣基進受衝擊

文科女孩華麗轉身參訓一月投入半導體業月薪成長3成

海巡北部分署晉任授階典禮　分署長勉以責任開創新局

搭台灣好行遊阿里山線　抽國際機票、阿里山賓館豪華住宿

承億建設「隨處樂」動土　首創嘉義五星級飯店式管理

大億交通企業義消成軍實兵演練展現防災實力共建韌性城市

安平觀音亭再捐救護車！發揮宗教大愛守護南化生命線

左鎮區辦理防災兵棋推演暨避難收容實地演練驗證社區韌性

全台最大鱷魚骨架震撼現身左鎮化石園區「遠古爬爬走」28日開展

屏東男深夜睡校門口　警一查驚覺他獨走20公里

更多熱門

相關新聞

即／毒駕逆向撞死三重警　賓士男遭重判18年半

即／毒駕逆向撞死三重警　賓士男遭重判18年半

新北男子黃國維去年（2024年）凌晨涉吸食「喪屍煙彈」等毒品後，開賓士車在三重區逆向高速對撞1輛巡邏警車，造成1位警員傷重不治、是國內官警遭「喪屍煙彈」毒駕殉職首例，黃被羈押起訴涉犯妨害公眾往來安全致人於死等罪嫌、最重可判處無期徒刑，新北地院選任國民法官參審3天，今（26日）重判18年6月徒刑，可上訴。

板橋小貨車追撞4機車2重傷！駕駛無照疑毒駕

板橋小貨車追撞4機車2重傷！駕駛無照疑毒駕

誰也不是誰的雜質！蘇俊賓提「同善媽」　批賴清德：請相互尊重

誰也不是誰的雜質！蘇俊賓提「同善媽」　批賴清德：請相互尊重

中埔國小玩具醫院揭牌　蘇俊賓：實踐3大價值

中埔國小玩具醫院揭牌　蘇俊賓：實踐3大價值

毒品快篩試劑過期6年！台南刑大遭質疑癱瘓逾60件未舉發

毒品快篩試劑過期6年！台南刑大遭質疑癱瘓逾60件未舉發

關鍵字：

毒駕行政院會蘇俊賓掌握風險及時遏止

讀者迴響

熱門新聞

女離家1年　陽台被12台室外機包圍

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光　愛爾達回應了

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

首爾爆發「愛情蟲」集體活春宮！　遊客居民都崩潰

《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應

網爆小米前總監「包養200正妹」　陪3天給410萬元

AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死

他指「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感

台積電員工偷吃同事雞排紅茶　受害者遭資遣怒告

「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光

快訊／苗縣府辦公大樓凌晨驚傳墜樓　接任科長不到3個月身亡

網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳

超怕看醫生　狗狗驚喜發現「獸醫是姊姊」

更多

最夯影音

更多

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面