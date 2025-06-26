毒駕件數暴增且尿檢空窗期大　蘇俊賓籲應納入快速檢驗對象

▲桃園副市長蘇俊賓今天出席行政院會時建議，毒駕空窗期仍過長，潛在風險不容忽視。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於毒駕案件逐年攀增，桃園市副市長蘇俊賓今（26）日出席行政院會時指出，毒駕問題日益嚴峻，呼籲應加速尿液檢驗時效，並參考國外經驗，開發新型唾液快篩技術，即時掌握毒駕風險。此外，毒駕相較於酒駕，危險程度只高不低，酒駕檢測沒有空窗期，毒駕卻有空窗期，蘇俊賓建議應強化執法力度。

蘇俊賓今天在行政院會上表示，2022年全國毒駕有267件、2024年大幅提高到1991件，其中桃園市就查獲91件，今年第一季毒駕已達1189件，毒駕風險勢必超過去年許多。蘇俊賓認為，毒駕問題日益嚴峻，呼籲應加速尿液檢驗時效，同時參考國外經驗，開發新型唾液快篩技術，以即時掌握毒駕風險，並配合修訂《道路交通管理處罰條例》第35條，比照酒測規定，要求駕駛人必須配合唾液檢測，否則重罰18萬並當場移置保管車輛及吊銷駕照，強化執法力度。

蘇俊賓以早在去年底參與行政院會「新世代反毒策略行動綱領（第三期）」計畫時，兩度發言提醒，新興毒品氾濫與檢驗進度的嚴重落差，可能導致龐大黑數難以掌握。今天在院會上再度重申，經過相關部會的努力，新興毒品的尿液檢驗時效已從前年平均6個月縮短至去年4個月，今年更進一步壓縮至2個月內，顯示中央確實在提升檢驗量能上有所投入。但毒駕相較於酒駕，危險程度只高不低，沒道理酒駕檢測沒有空窗期，毒駕卻有空窗期。

蘇俊賓強調，依據警政署今年4月修訂的《取締疑似施用毒品後駕車作業程序》，若警方發現駕駛人持有毒品或呈現施用跡象，需先進行語測觀察並採集尿液送驗，只有檢驗結果呈陽性後才能依法進行移送或處分。目前即便啟動加速機制，毒駕案件從送驗到舉發、扣牌仍需10個工作天以上。建議除加強第一線執法外，後端檢驗資源必須同步跟進，並將毒駕納入「警察機關提升毒品尿液檢驗量能及快速檢驗計畫」，列為24小時內快速檢驗的重點項目。

此外，針對毒駕取締，蘇俊賓呼籲中央參考澳洲、香港等地採用的唾液快篩技術，警政署早在去年署務會報中便提出研發毒品唾液快篩試劑之構想，提供員警執勤時使用。但這類快篩試劑目前屬於醫療器材，須經衛福部認證許可，相關法規修訂及檢驗標準建立後，才能正式投入執法。中央應加速推動唾液快篩機制，讓執法人員能在第一時間篩檢毒駕風險，不僅能減輕基層警力負擔，也能顯著提升毒駕取締效能。

行政院長卓榮泰對於桃園市副市長蘇俊賓建議表達支持態度，並指示內政部研議可行方案，將毒駕案件納入24小時檢驗流程，同時加速毒品唾液快篩技術的開發，以提升緝毒效率。